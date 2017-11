Spitzenkampf in Schwäbisch Hall

Am 11. und 12. November finden die 3. und 4. Runde der Schachbundesliga statt. Schwäbisch Hall erwartet zum Spitzenkampf den SV Hockenheim, Bremen zum Nord-Klassiker den Hamburger SK, die Münchner den deutschen Meister aus Baden-Baden und Aachen die Gäste aus Dresden und Berlin.



Der SK Schwäbisch Hall empfängt zum Knaller der zweiten Doppelrunde den SV Hockenheim. Nach der Auftaktniederlage gegen Baden-Baden ist Hall fast schon zum Siegen verdammt, möchte man nicht den Anschluß an die Spitze vorzeitig verlieren. Die Rennstädter dagegen reisen mit breiter Brust an. Nach Siegen zum Auftakt gegen Bremen und Mülheim teilt man die Spitze und möchte mit weiteren vier Punkten das Tempo der Baden-Badener mitgehen.



Neben Schwäbisch Hall wartet mit Deizisau allerdings ein weiterer "Hochkaräter" auf den Vizemeister. Der Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd zeigte in der 2. Runde beim lange ausgeglichenen Kampf gegen Baden-Baden was in der neuformierten Mannschaft steckt. Im Duell mit dem SV Hofheim ist man Favorit am Samstag. Der Aufsteiger aus der 2. Bundesliga West überraschte vor drei Wochen mit einem Sieg gegen den SV Mülheim Nord und kann die Aufgaben im Süden der Republik locker angehen.



Spielort: Cantine DF, Optima Consumer, Geschwister Scholl Str. 89, 74523 Schwäbisch Hall



Samstag, 11.11.2017, 3. Runde, 14 Uhr

SK Schwäbisch Hall - SV Hockenheim

SF Deizisau - SV Hofheim



Sonntag, 12.11.2017, 5. Runde, 10 Uhr

SV Hockenheim - SF Deizisau

SV Hofheim - SK Schwäbisch Hall



In Aachen stehen sehr interessante Paarungen auf dem Programm, die ausnahmslos Spannung versprechen. Die SG Solingen startet als stärkstes Team des Quartetts und geht leicht favorisiert in die Kämpfe gegen Berlin und Dresden. In den Duellen mit Aachener Beteiligung hängt es stark von der Aufstellung ab, wie die Rollen verteilt sein werden. Alle Mannschaften an diesem Spielort starteten ohne Niederlage überaus erfolgreich in die Saison, so dass die Spieler mit großem Selbstbewusstsein die Partien bestreiten sollten.



Spielort: Nadelfabrik, Reichsweg 30, 52068 Aachen



Samstag, 11.11.2017, 3. Runde, 14 Uhr

DJK Aachen - USV TU Dresden

SG Solingen - SF Berlin



Sonntag, 12.11.2017, 5. Runde, 10 Uhr

USV TU Dresden - SG Solingen

SF Berlin - DJK Aachen



In Bremen steht der "Nord-Klassiker" zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SK an. Dieser wichtige Kampf wird traditionell am Samstag ausgetragen, wenn die meisten Zuschauer den Weg ins Weserstadion finden. Die Partien werden vor Ort von FM Matthias Krallmann live kommentiert. Außerdem hat sich der bekannte Ex-Fußballer und Schachenthusiast Marco Bode für ein Simultan angekündigt.



Für den SV Mülheim Nord sind die Kämpfe in Bremen richtungsweisend. Nach den zwei Niederlagen zu Beginn der Saison müsssen die erfolgsverwöhnten "Ruhrpottler" nicht nur gegen Norderstedt punkten, um früh das Abstiegsgespenst zu verscheuchen. Für Hamburg gilt Ähnliches, nachdem man zum Auftakt aus zwei fast gewonnenen Kämpfen gegen Dresden und Berlin nur ein mageres Pünktchen holte. Norderstedt kann als nominell schwächstes Team völlig ohne Druck aufspielen.



Spielort: Weserstadion Platinlogen (Nordgerade), Franz-Böhmert-Strasse 1 b, 28205 Bremen



Samstag, 11.11.2017, 3. Runde, 14 Uhr

SV Werder Bremen - Hamburger SK

SV Mülheim Nord - SK Norderstedt



Sonntag, 12.11.2017, 5. Runde, 10 Uhr

Hamburger SK - SV Mülheim Nord

SK Norderstedt - SV Werder Bremen



Der deutsche Meister Baden-Baden gastiert in München und geht als haushoher Favorit in die Duelle gegen MSA Zugzwang und Bayern München. Von großer Bedeutung sind die Kämpfe mit Beteiligung der SG Speyer-Schwegenheim, denn hier duellieren sich direkte Abstiegs-Konkurrenten.



Speyer verlor zum Auftakt gegen Schwäbisch Hall und Deizisau, ist gegenüber den Münchner Vereinen aber nominell etwas höher einzuschätzen. Auf der anderen Seite zeigten MSA und Bayern zu Beginn der Saison gute Leistungen und MSA gelang sogar ein Punktgewinn gegen Aachen. Dementsprechend hängt auch viel von der Tagesform ab und wie die Akteure mit dem Druck umgehen werden.



Spielort: Kulturhaus Milbertshofen, Waldheim 1 (Biergarten), 81377 München



Samstag, 11.11.2017, 3. Runde, 14 Uhr

MSA Zugzwang München - OSG Baden-Baden

FC Bayern München - SG Speyer Schwegenheim



Sonntag, 12.11.2017, 5. Runde, 10 Uhr

OSG Baden-Baden - FC Bayern München

SG Speyer-Schwegenheim - MSA Zugzwang München



Neue Regel:



Dank einer neuen Regelung dürfen sich die Schachfans an jedem Bundesliga-Wochenende darüber freuen, dass die Aufstellungen der Teams eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht werden. Diese werden auf der Webseite des Deutschen Schachbunds und auf dem Liveportal der Schachbundesliga bekanntgegeben.



Liveübertragung:

Alle Partien der 3. und 4. Runde werden auf dieser Webseite live übertragen.



Weitere Infos:

- Bedenkzeit: 100 Minuten für 40 Züge + 50 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden Zeitgutschrift ab dem 1. Zug

- Karenzzeit: 30 Minuten

- Remisverbot vor dem 20. Zug

- Als Maßnahme gegen Betrugsversuche werden alle Partien mit 15 Minuten Verzögerung übertragen

- Die Aufstellungen werden eine Stunde vor Partiebeginn veröffentlicht

