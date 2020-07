Pressemitteilung BoxID: 808549 (SCANIA DEUTSCHLAND GmbH)

Scania dreimal auf Platz 1!

Und wieder sind Scania Fahrzeuge die Besten. Die Fernverkehrs-Lkw der Scania Baureihen G, R und S und Scania Kipper bis 32 Tonnen der Baureihen P, G, R und S gehören auch in diesem Jahr wieder zu den besten Nutzfahrzeugen und kamen, wie schon 2019, innerhalb der Importwertung des ETM Awards auf Platz 1. Außerdem siegte der Scania Citywide LF als CNG- oder Hybridlösung in der Kategorie Stadtlinienbusse.



Scania Fernverkehrs-Lkw und Kipper überzeugen



„Es macht mich sehr stolz, dass unsere Fernverkehrs-Lkw und Kipper so viele Stimmen von den Lesern erhalten haben und in zwei Importeur-Kategorien zu den Siegern gehören“, freut sich Christian Hottgenroth, Direktor Verkauf Lkw, Scania Deutschland Österreich. „Die beiden ersten Plätze sind eine ganz besondere Auszeichnung für unsere Fahrzeuge und ein weiterer Beweis dafür, dass die Performance unserer Lkw überzeugt. Wir bringen mehr als 125 Jahre Scania Erfahrung in unsere Produkte ein und das Ergebnis sind herausragende Fahrzeuge. In der Lesergunst so weit oben zu stehen, zeigt uns, dass Scania als Premiummarke von Unternehmern, Fahrern und Fans hochgeschätzt wird. Vielen Dank für das Vertrauen in unsere Marke.“



Scania Citywide siegt mit alternativem Antrieb



In der Kategorie Stadtlinienbusse siegt der Scania Citywide LF als CNG- und Hybrid-Lösung. „Vielen Dank für die breite Zustimmung, die uns zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur im Lkw-Segment, sondern auch im Bus-Segment von Scania immer mehr an Bedeutung und Akzeptanz erfährt“, so Luc Moulin, Direktor Verkauf Busse, Scania Deutschland Österreich. „So spart ein Kunde mit seinen Scania Citywide Hybridbussen Treibstoffkosten in Höhe von bis 20 Prozent und mehr. Das zeigt, dass Scania Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bestens kombiniert und unsere Antriebstechnologien mit ihrer herausragenden Qualität und Effizienz überzeugen.“



Scania: in der Lesergunst ganz oben



Mehr als 8.000 Leser haben sich 2020 an der Leserwahl der Zeitschriften trans aktuell, lastauto omnibus und Fernfahrer sowie des Online-Portals eurotransport.de beteiligt und für die besten Nutzfahrzeuge gestimmt. Scania siegte in drei Kategorien.

