Scania Ecolution - Verbrauchsoptimierung ohne Risiko

10.09.18

Scania Deutschland Österreich präsentiert Scania Ecolution in Kombination mit einem Kundenversprechen. Wird das von Kunde und Scania gesteckte Ziel an Kraftstoffersparnis nicht erreicht, beteiligt sich Scania zu 50 Prozent an den gezahlten Raten, die dem Kunden mit der neuen Dienstleistung entstanden sind.



Scania Deutschland Österreich, Anbieter von kraftstoffsparenden und nachhaltigen Transportlösungen, hat die Dienstleistung Scania Ecolution mit einem Versprechen kombiniert. Gemeinsam mit dem Kunden wird ein realistisches Einsparpotenzial an Kraftstoff definiert. Wird das Ziel verfehlt, erhält der Kunde 50 Prozent der gezahlten Raten für die Scania Ecolution-Dienstleistung zurück. Das ist Verbrauchsoptimierung ohne Risiko und eine maßgeschneiderte Partnerschaft für mehr Nachhaltigkeit.



Bis zu 10 Prozent Kraftstoffersparnis



“Unsere Kunden können nur gewinnen”, beschreibt Jörg Seelbach, Vertrieb Connected Services, Scania Deutschland Österreich, das neue Konzept von Scania Ecolution. “Europaweit sparen Kunden, die mit dem Scania Ecolution-Paket unterwegs sind, im Durchschnitt bis zu 10 Prozent Kraftstoff”, ergänzt er. “Das ist eine Größenordnung, die für jeden Transportunternehmer ein hohes Einsparpotenzial bedeutet. Scania Ecolution ist für unsere Kunden Verbrauchsoptimierung ohne Risiko.”



So funktioniert die Einheit aus Partnerschaft, modernen Tools und nachhaltigen Ergebnissen: Gemeinsam mit Scania wird der Fuhrpark des Kunden analysiert und danach wird eine realistische Größe für die Kraftstoffeinsparung festgelegt. “Damit optimieren wir nicht nur das Business unserer Kunden, sondern unterstützen sie auch bei der CO2-Reduktion und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele”, so Seelbach.



Scania Fahrtraining



“Voraussetzung für Scania Ecolution ist ein zu Beginn absolviertes Scania Fahrtraining. Darin lernen Fahrer die für Scania relevante defensive Fahrtechnik umzusetzen. Denn defensives Fahren reduziert Verbrauch, Emissionen und Verschleiß, verbessert die Verkehrssicherheit und erhöht zudem die Betriebszeit des Fahrzeugs”, beschreibt Holger Maier, Leiter Scania Driver Services, Scania Deutschland Österreich.



Scania Ecolution mit Fahrer Coaching und Control Paket



Entscheidet sich der Kunde für Scania Ecolution, kommt eine Kombination aus Scania Driver Services und Scania Fleet Management zum Einsatz, um die anvisierte Verbrauchsoptimierung zu realisieren.



Fahrer Coaching: Das Fahrer Coaching bietet den Fahrern eine aktive Unterstützung durch Scania Fahrer Coaches, um die wirtschaftlichen und zugleich defensiven Fahrtechniken zu vertiefen und umzusetzen. Fahrzeug- und Umweltberichte werden seitens Scania regelmäßig ausgewertet und Fahrer sowie Fuhrparkleitung zur Verfügung gestellt, um den Fahrstil des Fahrpersonals kontinuierlich zu verbessern und den Kraftstoffverbrauch dauerhaft zu reduzieren.



Control Paket: Der seit 2011 serienmäßig verbaute Scania Communicator bietet die Möglichkeit, jeden Scania mit einer Fleet Management-Dienstleistung zu kombinieren. Das Scania Control Paket ermöglicht detaillierte Analysen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen, liefert zudem Auswertungen des Fahrverlaufs, Ausnahmeberichte bei Fehler oder Fehlfunktionen, unterstützt mit Ortung und Routenverfolgung und hilft dem Kunden in seiner Disposition durch die Anzeige von Lenk- und Ruhezeiten.



Außerdem ist für Kunde und Fahrer die Aktivierung der Scania Fleet App unverzichtbar. Die Scania Fleet App ist optimiert für IOS und Android, für Smartphone und Tablet. Der Fahrer ist somit in der Lage die Entwicklung seiner persönlichen Fahrleistung täglich zu verfolgen.



Scania Ecolution ist eine nachhaltige Dienstleistung ohne Risiko für den Transportunternehmer - für Neu- und Bestandsfahrzeuge von Scania sowie für jeden Einsatzbereich eines Scania Lkw.



“Diese Dienstleistung steht für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Mit Scania Ecolution begleiten wir unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Gesamtbetriebswirtschaftlichkeit und Umsetzung eines nachhaltigen Business”, unterstreicht Jörg Seelbach.

(lifePR) (