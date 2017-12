Fünf DHfK-Profis im 28er-Kader für die EURO 2018

Paukenschlag in der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Christian Prokop hat gleich fünf Spieler des SC DHfK Leipzig in seinen erweiterten 28er-Kader für die Europameisterschaft in Kroatien berufen. Am heutigen Dienstag ließ der Bundestrainer beim europäischen Verband EHF den 28er-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft melden.



Philipp Weber, Niclas Pieczkowski, Maximilian Janke, Franz Semper und Bastian Roscheck dürfen sich Hoffnungen auf eine Teilnahme am EM-Turnier im Januar machen. Der SC DHfK Leipzig stellt somit zusammen mit den Füchsen Berlin (je fünf Spieler) die meisten Akteure aller Handballclubs bei der Vorauswahl der möglichen EM-Fahrer. Für Janke, Semper und Roscheck ist es die erste Berufung überhaupt in den Kader der Männer-Nationalmannschaft.



"Ich war sehr überrascht über den Anruf des Bundestrainers und habe mich riesig gefreut. Die Berufung in den erweiterten EM-Kader ist für mich eine schöne Zusatzmotivation für den Jahresendspurt mit dem SC DHfK Leipzig in der Bundesliga", so Maximilian Janke.



Auch Abwehrchef Bastian Roscheck nahm den Anruf von Christan Prokop mit großer Freude zur Kenntnis: "Ich freue mich natürlich sehr darüber. Unabhängig davon, wer am Ende bei der EM dabei ist, sollte das für uns Spieler und den ganzen Verein Ansporn sein, genau so weiterzumachen wie bisher."



Youngster Franz Semper, der bereits 30 Länderspiele mit den DHB-Junioren bestritt und ebenfalls schon für die B-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes auflaufen durfte, sagte zu der Berufung: "Ich freue mich riesig über die Nominierung. Zu den 28 Spielern des erweiterten EM-Kaders zu gehören, gibt mir noch mehr Kraft für den Rest der Saison. Es ist zudem eine schöne Bestätigung für die harte Arbeit, die man tagtäglich im Training leistet."



Aus dem Kreis der 28 Spieler setzt sich das am 12. Januar bei der technischen Besprechung in Zagreb definitiv zu benennende und maximal 16 Spieler umfassende Team der Bad Boys zusammen. Während der EHF EURO 2018 sind maximal sechs Wechsel mit Spielern des erweiterten 28er-Kaders möglich: je zwei während der Vor- und Hauptrunde sowie zwei am Finalwochenende.



Die Vorbereitung auf die EHF EURO 2018 beginnt am 28. und 29. Dezember mit einem Kurzlehrgang in Kamen-Kaiserau. Am 2. Januar kommt das DHB-Team in Stuttgart zusammen und bestreitet zwei Länderspiele gegen Island (Freitag, 5. Januar, 18 Uhr in Stuttgart und live in der ARD sowie Samstag, 7. Januar, 14 Uhr in Neu-Ulm und live via www.handball-deutschland.tv).



Nach zwei freien Tagen werden sich die Bad Boys am 10. Januar in Berlin treffen und tags darauf nach Zagreb fliegen. Deutschland startet dort am 13. Januar gegen Montenegro ins Turnier. Weitere Gegner der Vorrundengruppe C werden Slowenien (15. Januar) und Mazedonien (17. Januar) sein. Die ersten drei Teams jeder der vier Gruppen erreichen die Hauptrunde. Mögliche Gegner in der zweiten Turnierphase, deren Schauplatz Varazdin ist, könnten Spanien, Dänemark, Tschechien oder Ungarn sein. ARD und ZDF übertragen die Spiele der EHF EURO 2018.



Der erweiterte 28er-Kader für die EHF EURO 2018:



Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel), Johannes Bitter (TVB 1898 Stuttgart), Carsten Lichtlein (VfL Gummersbach)



Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain HB/FRA), Rune Dahmke (THW Kiel), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen)



Rückraum links: Finn Lemke (MT Melsungen), Maximilian Janke (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV GWD Minden)



Rückraum Mitte: Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig), Steffen Fäth (Füchse Berlin), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Tim Kneule (Frisch Auf Göppingen)



Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover Burgdorf), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Steffen Weinhold (THW Kiel), Franz Semper (SC DHfK Leipzig)



Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tobias Reichmann (MT Melsungen), Tim Hornke (TBV Lemgo)



Kreis: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (Rhein- Neckar Löwen), Bastian Roscheck (SC DHfK Leipzig), Erik Schmidt (Füchse Berlin)

