Neue Santaverde Produktlinie sun protect: Mineralische Sonnenpflege mit aktivem DNA-Schutz

Sonne – das bedeutet herrliches Licht, draußen sein, Leichtigkeit und Lebensfreude. Sonnenstrahlen heben die Stimmung und bilden das lebenswichtige Vitamin D in unserem Körper. Doch es kann für unsere Haut auch zu viel werden mit der Sonne.



„Unser Anspruch bei der Entwicklung von sun protect war es, perfekte Produkte für jedes Hautbild zu kreieren, die ausreichend hohen, natürlichen Lichtschutz ohne Weißel-Effekt, mit höchstem Anwendungskomfort und der Santaverde-typischen Pflegewirkung in sich vereinen.“ Sabine Beer, Gründerin von Santaverde



Die neue Santaverde Produktlinie sun protect kombiniert natürlichen Sonnenschutz mit intensiver Feuchtigkeitspflege. Die 100 % mineralischen Filter schützen sofort vor UVA- und UVB-Strahlen, sind frei von Nanopartikeln und korallenfreundlich. Ectoin schützt die DNA der Hautzellen und neutralisiert zusammen mit Karottenextrakt freie Radikale. Reiner Aloe Vera Saft, der den Hauptbestandteil der Rezepturen bildet, wirkt intensiv feuchtigkeitsspendend, während hochwertige Öle die Haut pflegen. Die leichten, wasserresistenten Texturen ziehen schnell ein, ohne zu weißeln.



Nach der Sonne verwöhnt die After-Sun Pflege die Haut mit einem angenehmen Kühl-Effekt, lindert Hautreizungen und wirkt regenerierend.



Das einzigartige Santaverde Rezepturprinzip, anstelle des in Kosmetika üblichen Hauptbestandteils Wasser den reinen Saft der „Sonnenpflanze“ Aloe Vera einzusetzen, garantiert für alle Produkte der Linie die perfekte Pflege-Grundlage. Die intensiv feuchtigkeitsspendende Wirkung der Aloe mit ihrem natürlichen Repair-Effekt stärkt schon während der Sonne die Schönheit und Gesundheit der Haut.



„Wenn ich in meiner Heimatstadt Hamburg mit dem Fahrrad ins Büro fahre, schütze ich mich mit unserem age protect fluid mit LSF 6 oder trage einen Hut und schützende Kleidung. Für den Sonnenurlaub am Strand reicht das allerdings nicht aus – die Haut braucht dafür einen stärkeren Lichtschutz. Mit unseren Lichtschutzfaktoren 15 und 20 ist man bereits 15 bzw. 20 mal länger geschützt als ohne Sonnenschutz. Das bedeutet für einen hellen Hauttyp wie mich, mit einer Eigenschutzzeit von ca. 15 Minuten, einen maximalen Aufenthalt in der Sonne von 5 Stunden bei LSF 20. Länger würde ich mich der direkten Sonne nicht aussetzen, um die Haut nicht zu stark zu strapazieren.“



Lichtschutzfaktoren und Schutzwirkung



Die LSF-Zahl gibt mit der Eigenschutzzeit des jeweiligen Hauttyps multipliziert die Länge des möglichen Aufenthalts in der Sonne an, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen: Eigenschutzzeit x LSF = maximale Zeit in der Sonne. Mit einem LSF 30 könnte man sich doppelt so lange der Sonne aussetzen wie mit einem LSF 15.



Die Schutzwirkung vor UV-Strahlung mit einem LSF 15 beträgt bereits 93,3 %, steigt bei LSF 20 auf 95 % und bei LSF 30 auf 96,7 % an. Das bedeutet, dass sich die Schutzwirkung bei höheren Faktoren nicht mehr wesentlich steigert, es verlängert sich nur die Schutzzeit. Ein 100 %iger Lichtschutz ist jedoch nicht erreichbar.



100 % natürlicher, mineralischer Sonnenschutz: Schonend für Haut und Umwelt



Die Sonne ist lebensnotwendig. Sie ist unsere Quelle für Energie, Licht und Wärme, bringt aber leider auch negative Auswirkungen mit sich. UVA-Strahlen können die DNA der Haut schädigen und sind hauptverantwortlich für die Hautalterung. Sie dringen bis zur Lederhaut ein. UVB-Strahlen dringen nur in die Oberhaut ein, lösen die Bildung von Melanin aus, können aber auch zu Sonnenbrand führen.



In den Santaverde Sonnenschutzprodukten werden nur natürliche Lichtschutzfilter ohne Nanopartikel eingesetzt, die sowohl vor UVA- als auch vor UVB-Strahlen schützen. Es handelt sich dabei um weiße Pigmente aus Titandioxid und Zinkoxid, welche aus Mineralien gewonnen werden. Diese ziehen nicht in die Haut ein, sondern bleiben auf der Hautoberfläche und reflektieren die Strahlung von der Haut wie kleine Spiegel. Damit erzielen mineralische Filter einen Sofort-Schutz nach dem Auftragen und verhindern Schädigungen der Haut, ohne dass die UV-Strahlen überhaupt Kollagenfasern in der Tiefe erreichen.



Umwelt-Auswirkungen von chemischen Filtern



Es ist kein Geheimnis, dass einige UV-Filter, die in konventioneller Sonnencreme zum Einsatz kommen, die Haut zwar vor der Sonne schützen, aber negative gesundheitliche Auswirkungen haben können. Dazu kommt, dass Inhaltsstoffe wie z. B. Octocrylen zum Absterben von Korallen beitragen, indem sie zur sogenannten „Korallenbleiche“ führen. Der Lebensraum für Fische und Unterwasserpflanzen wird minimiert. Der Zusammenhang ist mittlerweile so gut erforscht, dass Hawaii und auch die Inselgruppe Palau diverse konventionelle UV-Filter bereits per Gesetz verboten haben. Das Absterben von Korallen kann innerhalb von 64 Stunden erfolgen, deren Regeneration kann zehn bis fünfzehn Jahre dauern.



Mineralische Filter ohne Nano schützen Haut & Umwelt



Mineralische Filter sind hingegen unschädlich für Korallenriffe und Wasserorganismen. Aber auch mineralische Filter können Nanopartikel enthalten, welche die Umwelt und das Gleichgewicht im maritimen Leben stören können. Nanopartikel werden zudem sehr kritisch hinsichtlich der Gesundheit gesehen, da sie schon bei kleinen Verletzungen oder beschädigter Haut durch ihre winzige Größe in die tieferen Hautschichten und das Gewebe eindringen können. Trotzdem werden Nanopartikel oft in Sonnenschutzprodukten eingesetzt, da sie so klein sind, dass sie für unsere Augen nicht als Partikel sichtbar sind. Denn natürliche, mineralische Sonnenschutz-Partikel, die größer als Nanopartikel sind, können als weißliche Schicht auf der Haut sichtbar sein (Weißel-Effekt). Je höher der Lichtschutz ist, desto größere Mengen an Lichtschutzfiltern braucht man und desto stärker kann auch der optisch nicht so geschätzte Weißel-Effekt sein. Die Santaverde sun protect Produkte mit mineralischen Filtern ohne Nanopartikel schützen sowohl die Haut als auch die Umwelt ohne dabei zu weißeln.



Zertifizierungen



Alle Santaverde Kosmetikprodukte sind nach strengsten internationalen Standards für echte Naturkosmetik NATRUE-zertifiziert. Zudem tragen sie das Tierschutzsiegel Leaping Bunny, das Tierversuche an einzelnen Rohstoffen und an Fertigprodukten auch in Nicht-EU-Ländern wirksam ausschließt. Alle Santaverde Produkte sind zudem nach den Richtlinien der Vegan Society zertifiziert.



Bezugsquellen



Erhältlich sind die Santaverde Produkte in autorisierten Reformhäusern, Biomärkten, ausgewählten Apotheken und Parfümerien sowie direkt auf santaverde.de.

