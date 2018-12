Alle Jahre wieder: Santander bringt Kinderaugen zum Strahlen

18.12.18

.





Alljährliche Wunschbaumaktion zu Weihnachten







Mitarbeiter beschenken rund 420 benachteiligte Kinder und Jugendliche





Sobald es draußen kälter wird und weihnachtliche Lichter die Straßen und Häuser zieren, beginnt die alljährliche Wunschbaumaktion von Santander – in diesem Jahr bereits zum 14. Mal. Pünktlich vor Weihnachten endete die Aktion nun mit einer feierlichen Geschenkübergabe an die Vertreter von sechs sozialen Einrichtungen aus der Region. Auch einige der beschenkten Kinder waren mit in die Unternehmenszentrale von Santander gekommen, um die Präsente persönlich entgegen zu nehmen. Die Augen der 13-jährigen Sarah Kristin strahlten, als sie das liebevoll verpackte Geschenk endlich in ihren Händen hielt: „Dieses Jahr stand Lego auf meinem Wunschzettel. Ich freue mich schon, wenn ich das Geschenk endlich auspacken und damit spielen darf.“



Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder zahlreiche Santander Mitarbeiter, um Kindern und Jugendlichen aus sozialen Einrichtungen zu Weihnachten einen Herzenswunsch zu erfüllen. Rund 420 Wunschzettel zierten ab dem 26. November die geschmückten Weihnachtsbäume im Foyer der Unternehmenszentrale am Santander-Platz und im Gebäude am Nordpark. Schon nach wenigen Tagen waren die Bäume fast leergepflückt, denn auch viele Mitarbeiter der bundesweiten Filialen ließen sich einen Wunschzettel reservieren und sendeten die Pakete per Post an die Zentrale.



Gemeinsames Ziel aller Beteiligten: Kindern und Jugendlichen, die sonst keine Geschenke bekämen, ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Ob eine Powerbank, Lego, Schminke oder ein Kuscheltier: Jeder der vielfältigen Herzenswünsche soll erfüllt werden. Auch für Felix Wargers, Auszubildender bei Santander, war dies die Motivation, um im Wunschbaum-Projektteam mitzuwirken: „Für die meisten von uns ist es selbstverständlich, an Weihnachten Geschenke zu erhalten. Leider können nicht alle Eltern ihren Kindern dieses Erlebnis ermöglichen. Ich möchte dabei helfen, dass auch für diese Kinder zumindest kleinere Wünsche wahr werden.“ Die Leiterin des Wunschbaumprojektes, Ruth Grotenrath, ist jedes Jahr aufs Neue begeistert, mit wie viel Engagement und Einsatz alle Beteiligten am Projekt mitwirken: „Die Wunschbaumaktion ist für viele Mitarbeiter ein Herzensprojekt. Jeder Einzelne trägt seinen Teil dazu bei, den Kindern und Jugendlichen zu Weihnachten Freude zu bereiten. Das ist immer wieder eine tolle Erfahrung und macht mich stolz.“



Die Geschenke dürfen natürlich nicht vor Heiligabend geöffnet werden. Auch Sarah Kristin muss sich also noch ein paar Tage gedulden, bis ihr Herzenswunsch erfüllt wird.



Mit der Wunschbaumaktion unterstützt Santander in diesem Jahr Kinder und Jugendliche, die in den Institutionen Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Mönchengladbach, AZEH e.V., Mönchengladbach, Autonomes Frauenhaus Rheydt e.V., Mönchengladbach, Evangelische Jugend- und Familienhilfe gGmbH, Kaarst, Frauen helfen Frauen e.V., Düsseldorf sowie im Bethanien Kinder- und Jugenddorf, Schwalmtal, betreut werden.



Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander Ende Juni 2018 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagen und Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 140 Millionen Kunden, 13.500 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. In der ersten Jahreshälfte 2018 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 3,752 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.





(lifePR) (