Unsere Vielfalt - Sanas Stärke

Sana Klinikum Hof unterstützt den bundesweiten Diversity-Tag am 26. Mai und setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das Vielfalt, Toleranz und Wertschätzung fördert.



Der Aktionstag der Initiative Charta der Vielfalt jährt sich dieses Jahr zum achten Mal.



Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt hat sich Sana bereits vor zehn Jahren dazu verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist und Vielfalt zu einem festen Bestandteil der Unternehmenskultur zu machen. „Vielfalt, dieser Begriff ist ein Synonym für Krankenhaus. Nirgendwo wird die Verbindung zwischen der Vielfalt der Gesellschaft und den unterschiedlichen Arbeitswelten deutlicher als in unserem Klinikum. Im Sana Klinikum Hof arbeiten tagtäglich nicht nur vielfältige Berufsbilder Hand in Hand zusammen, sondern auch Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religion und Weltanschauung“, erklärt Dr. med. Holger Otto, Geschäftsführer des Sana Klinikums Hof „Alle für ein Ziel: der bestmöglichen Versorgung unserer Patienten.“



Rund 1.000 Mitarbeiter aus rund 30 Nationen sind im Sana Klinikum Hof beschäftigt. Im gesamten Sana-Verbund sind über 100 verschiedene Nationen sowie mehr als 200 Berufsbilder vertreten. „Diese gesellschaftliche und professionelle Heterogenität, macht uns als Krankenhaus sowie als Verbund so stark. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter bringt unterschiedliche Erfahrungen, Werte und Talente in den Arbeitsalltag ein. Diese Vielfalt an Perspektiven bereichert unser Tun“, sagt Geschäftsführer Dr. Otto. „In einem solchen Arbeitsumfeld, in dem so viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, haben Vorurteile keinen Platz.“

