Hugo Hammerschmidt - als ehrenamtlicher Hofer Nikolaus bekannt - überreichte am 07. Januar 2021 über 350 Päckchen Lebkuchen für die Mitarbeiter des Sana Klinikums Hof. „Auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist,“ meint der ehrenamtliche Nikolaus Hugo Hammerschmidt, „aber es kommt von Herzen.“



In seiner Funktion als Nikolaus und Weihnachtsmann, sammelt er jedes Jahr weihnachtliche Spenden von Hofer Firmen ein, um diese Kindern oder sozialen Projekten zukommen zu lassen. In diesem Jahr erhielt er unter anderen eine große Spende vom Hofer Kaufland. Geschäftsführer Matthias Haidvogel überlässt es dem herzensguten Mann, wem er die süße Gabe schenkt. Hugo Hammerschmidt entschied sich für das Sana Klinikum Hof um den Mitarbeitern in dieser akuten Pandemiephase ein kleine Freude zubereiten und Danke zu sagen.



Das Sana Klinikum Hof bedankt sich für die großzügige Geste beim Überbringer Hammerschmidt und Geschäftsführer Matthias Haidvogel für die Aufmerksamkeit und Anerkennung für die Mitarbeiter des Klinikums. Ein großer Dank gilt Hugo Hammerschmidt auch für seinen unermüdlichen Einsatz am Nikolaustag und Heiligabend. Seit vielen Jahren kommt er an diesen besonderen Tagen in die Kinderklinik des Sana Klinikums Hof und erfreut der die kleinen Patienten mit seinem Besuch und kleinen Geschenken.

