Gesunder Schlaf im 150 ml-Format

Seit über 30 Jahren ist SAMINA einer der führenden Hersteller und Anbieter von biologischen SchlafGesundLösungen. Nun ergänzt das innovative Familienunternehmen mit eigener Manufaktur sein Angebot mit einem natürlichen Schlafdrink. Eine Komposition aus rein pflanzlichen Nährstoffen wurde bis ins Detail ausgetüftelt und fördert den Einschlafprozess natürlich bis in den Tiefschlaf. Lobende Klänge tönen jetzt auch aus dem Schlaflabor.



Die neueste Anwendungsstudie von Prof. Dr. med. Josef Alexander Wirth, Facharzt für Innere Medizin und Schlafmedizin sowie ärztlicher Leiter des Instituts für Schlafdiagnostik und Therapie (Alfeld, Deutschland), bestätigt: Mit dem natürlichen Schlafdrink SAMINA Night lässt sich die Schlafqualität signifikant verbessern. Und mit „natürlich" meint der SchlafsystemeHersteller nicht nur „alternativ": Fixer Bestandteil bei der ganzheitlichen Behandlung von stressbedingten Einund Durchschlafstörungen soll der Schlaftrunk sein.



Eine „traumhafte" Nährstoffkomposition



Vitamine, Mineralien, Pflanzensowie Kräuterund Obstextrakte – das ist das Geheimrezept des Schlummertrunks SAMINA Night. Als Süßungsmittel wird einzig Birkenzucker zugesetzt. Der Schlafdrink ist frei von Alkohol und Gluten. Gerade deshalb ist er für jedermann gemacht – von Allergiker über Veganer bis hin zu Diabetiker und DiätFanatiker. Getreu der Mission des Entwicklers von SAMINA Night, dem Schlafpsychologen Prof. Dr. med. h.c. AmannJennson, ein Produkt zu kreieren, das mit Bodenständigkeit, aber dennoch gehöriger Differenzierung begeistert, fügt sich der angereicherte SauerkirschAroniabeerenSaft in seinem SchlafGesundProdukteRepertoire ganz wunderbar.



Stichhaltige Studienergebnisse



Das StudienSample im Institut für Schlafdiagnostik und Therapie hat der Schlafforscher Prof. Wirth mit sechs Männern sowie zwölf Frauen konzipiert. Über drei Monate wurde das Schlafverhalten bis in den Tiefschlaf analysiert und unter Einnahme des natürlichen Schlafdrinks beobachtet. Dazu wurde vor und nach der Einnahme das Schlafverhalten der 18 Versuchspersonen erfasst, mithilfe eines standardisierten SchlafFragebogens (Pittsburgh SchlafqualitätsIndex PSQI).



Auch für den erfahrenen Schlafexperten war die Entwicklung bestehender Einund Durchschlafstörungen verblüffend. Positive Tendenzen verzeichneten neben der Schlaflatenz auch die Schlafeffizienz, Schlafdauer und Tagesmüdigkeit. Alle Faktoren wurden signifikant verbessert.



Das belegt der PSQIScore: Unter den Frauen lag er vor der Einnahme bei 16 (sehr schlechter Schlaf) bzw. bei den männlichen Probanden bei 11 (schlechter Schlaf). Im Gegensatz dazu erzielten die weiblichen Studienteilnehmerinnen nach der Studie einen PSQIScore von 5 (guter Schlaf) und die Männer landeten bei einem Score von 2 (sehr guter Schlaf).



Wertvolle Erkenntnisse – auch für die Psyche?



Sage und schreibe 90 % der Gesundheit hängen vom Schlaf ab. In einer Zeit voller Leistungsdruck und stressgeplagter Menschen steigen Depressionen rasant an. Zweibis viermal risikogefährdeter sind Menschen, die keinen guten Schlaf haben. Sie tendieren viel eher zu mentalen Krankheiten als erholte Schläfer, weshalb eine gute Schlafhygiene als geschätztes Präventionsmittel gilt. Nicht umsonst bezeichnet der SchlafsystemeHersteller seinen Schlaftrunk als „NeuroSleepDrink".



Ganzheitliche Schlaflösungen können die psychische Gesundheit nicht nur unterstützen, sondern langfristig verbessern. Das bekräftigt die AnwendungsBeobachtungsstudie von Prof. Wirth nun final: „Eine Patientin, die ob ihrer Schlafstörungen einen Psychiater aufsuchen wollte, war nach 30 Tagen Schlaftherapie mit dem Schlafdrink SAMINA Night völlig beschwerdefrei bezüglich ihres Schlafverhaltens." Ein Hoffnungsschimmer und gleichzeitig Handlungsmotivator für eine Menschheit, die stetig auf der Suche nach neuen Mittelchen ist zugunsten der eigenen Gesundheit.



Der Entwickler Prof. AmannJennson fasst zusammen: „Die Neurobiologen stellen fest, dass sich die Hirnchemie des Menschen durch Stress, Ernährung, Umwelteinflüsse und zu wenig Bewegung und Naturkontakt verändert. Dadurch wird das Einschlafen und Durchschlafen massiv erschwert. Eine 12tägige SAMINA NightKur hilft hier rasch und zuverlässig und hat einen Wirkungsgrad von über 90%“.



Für weitere Informationen: www.saminanight.com



