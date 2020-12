Auch in diesem besonderen und herausfordernden Jahr lässt Schloss Wackerbarth mit der Unterstützung seiner Gäste zum Fest der Liebe kleine Kinderwünsche wahr werden. Bereits zu einer schönen Weihnachtstradition geworden, hängen ab heute wieder etliche liebevoll gestaltete Wunschzettel und Weihnachtskarten an einem Wunschbaum im Gutsmarkt des Erlebnisweinguts. Insgesamt 30 Kinder und Jugendliche aus vier Radebeuler Wohngruppen der Kinderarche Sachsen haben die Karten in den vergangenen Tagen gebastelt, bemalt und verziert. Ihre Wünsche im Wert von je maximal 25 Euro sind dabei so unterschiedlich wie die Kinder und Jugendlichen selbst – von Büchern und Spielsachen über Kopfhörer bis hin zu Kuscheldecken, Lichterketten oder Kosmetik und Parfum.



Wer helfen und zu Weihnachten ein Lächeln in die Gesichter der jungen Menschen im Alter zwischen 11 bis 18 Jahren zaubern möchte, nimmt sich einen Zettel vom Baum und erfüllt diesen dann. Mitmachen kann dabei ausdrücklich jeder. Bis zum 18. Dezember um 19 Uhr müssen alle „Wichtel“ die kleinen Überraschungen – ob verpackt oder unverpackt – wieder im Gutsmarkt von Schloss Wackerbarth gemeinsam mit dem entsprechenden Wunschzettel abgeben. Aufgrund der aktuellen Situation werden die Geschenke in diesem Jahr jedoch nicht bei einer gemeinsamen Weihnachtsfeier auf Schloss Wackerbarth, sondern individuell zu Weihnachten in den einzelnen Radebeuler Wohngruppen überreicht. Nachdem alle Wunschzettel in den vergangenen Jahren bereits nach wenigen Tagen ihre „Wichtel“ gefunden hatten, freuen sich die Kinderarche Sachsen und Schloss Wackerbarth auch in diesem Jahr auf eine rege Beteiligung aller Gäste des Weinguts.

