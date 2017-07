Saarländischer Rundfunk und Devid Striesow beenden erfolgreiche Tatort-Zusammenarbeit

Der Saarländische Rundfunk und Devid Striesow beenden ihre erfolgreiche Tatort-Zusammenarbeit mit der Ausstrahlung der Folgen „Mord Ex Machina“ (Neujahr 2018) und „Der Pakt“ in 2019.



Die Trennung erfolgt auf Wunsch Devid Striesows, der sich künftig intensiver neuen Herausforderungen und anderen Projekten widmen will.



Mit den Stellbrink-Tatorten, die von der PROSAAR Medienproduktion GmbH produziert und in „Das Erste“ seit 2013 ausgestrahlt wurden, erreichte der SR die besten Quoten seit 1993. Die Erstausstrahlungen der Stellbrink-Tatorte „Söhne und Väter“, „Totenstille“, „Adams Alptraum“ und „Melinda“ sahen jeweils über neun Millionen Zuschauer bundesweit. Der höchste Marktanteil lag bei 26,1 Prozent.



Devid Striesow sagte dazu: „Es war eine spannende Zeit mit dem Saarbrücker Tatort und der Figur Jens Stellbrink, die eine starke Entwicklung erfahren hat. Und die Zuschauer dürfen sich ja auch noch auf zwei spannende Fälle mit einem gereiften Hauptkommissar Stellbrink freuen, bevor ich diese Figur schweren Herzens gehen lasse.“



Lutz Semmelrogge, Programmdirektor des Saarländischen Rundfunks, sagte: „Wir danken Devid Striesow und dem Tatort-Ensemble für die großartige und erfolgreiche Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren. Es sind viele spannende Krimis entstanden, die beim Publikum sehr gut ankamen. Für 2018 und 2019 haben wir noch zwei Folgen im Köcher, die sich derzeit in der Postproduktion befinden. Konkrete Pläne für die Zukunft des SR-Tatortes gibt es noch nicht; wir werden die Zeit bis 2020 nutzen, um in Ruhe an einem neuen inhaltlichen und personellen Konzept für einen künftigen Tatort aus dem Saarland zu arbeiten.“

