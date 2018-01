Vielfalt ist Programm: hochwertige Rukka Anzüge für Damen

Motorradfahren ist längst keine reine Männersache mehr. Rukka hat den Trend erkannt und präsentiert die drei neuen Damenmodelle AIR‑YA, Elastina und Toughtrail. Weiterhin im Portfolio: die Topkombi Orbita und das Modell Salli. Alle Damenanzüge punkten mit vorbildlicher Sicherheit, figurbetontem Schnitt, passgenauen Protektoren und sind – typisch Rukka – 100 Prozent wasserdicht.



Wie die gesamte Motorradbekleidung des finnischen Herstellers erfüllen die Damenmodelle die Markenphilosophie „Sicher und bequem mit den höchsten Ansprüchen für Wasserdichtigkeit und Komfort“. Mit insgesamt fünf Anzügen für Frauen – so viele wie nie zuvor – bietet Rukka Kombis für unterschiedliche Bedingungen und Zielgruppen. AIR‑YA eignet sich dank des besonders luftdurchlässigen Materials AFT beziehungsweise AFT+ ideal für heiße Sommertage. Das Cordura-Angebot um die Jacke Salli erweitern die Finnen durch das Modell Elastina. Mit dem Toughtrail spricht Rukka insbesondere Fahrerinnen von Reise-Enduros und Adventure Bikes an. Topmodell bleibt der Anzug Orbita aus Gore-Tex® Pro Dreilagenlaminat mit Komfortdetails wie dem abnehmbaren Gore-Tex® Kragen sowie herausnehmbarem Thermofutter mit temperaturregulierendem Outlast. Alle Damenanzüge besitzen je einen Reißverschluss an der Seite der Jacke. Geöffnet erleichtert er das Anziehen und sorgt für Belüftung, geschlossen betont er den taillierten Schnitt. Zudem stattet Rukka die Damenmodelle mit Protektoren aus, die speziell an die weibliche Anatomie angepasst sind. Die Jacken sind in den Größen 34 bis 50 erhältlich. Die Hosen bietet Rukka mit normaler Beinlänge in 34 bis 46, mit Überlänge in 36 bis 42 und mit kürzeren Hosenbeinen in 34 bis 50 an. Preislich beginnt das Damenangebot mit 329 Euro für die AIR-YA Jacke und 279 Euro für die Hose. Die Jacke Salli liegt bei 429 Euro. Elastina ist für 559 Euro erhältlich, die Hose kostet 459 Euro. Die Toughtrail-Jacke bietet Rukka für 699 Euro an, die Hose für 549 Euro. Die Jacke Orbita kostet 849 Euro, die Hose 649 Euro.

