Neu von Rukka - "Kim" Midlayer mit Temperaturregulierung

Die neue Outlast Wäsche „Kim“ von Rukka hält das Mikroklima in der Motorradbekleidung selbst bei schnellen Änderungen der Außentemperatur in einem komfortablen Gleichgewicht.



Das Kim Langarmshirt und die lange Kim Hose sind aus einer elastischen Maschenware gefertigt, die dank ihrer Fleece-Innenseite eine hohe Wärmeisolation bewirkt und sogar direkt auf der Haut getragen sehr komfortabel ist. Die Elastizität bewirkt, dass die Wäschestücke besonders körpernah sitzen und sich den Bewegungen des Trägers anpassen. Außerdem lässt Kim die Vorzüge moderner Funktionsmaterialien textiler Motorrad-Schutzkleidung besonders gut zur Geltung kommen: Statt den Schweiß aufzusaugen, wie es Baumwollwäsche macht, leitet sie die Körperfeuchtigkeit nach außen zur nächsten Bekleidungsschicht weiter.



Die neue Rukka Wäsche bietet aber noch einen weiteren Vorteil, nämlich aktiven Temperaturausgleich. Dank Outlast gleicht sie schnelle Temperaturwechsel etwa auf Passfahrten oder bei einem Wetterumschwung aus. Steigt beispielsweise die Temperatur im Schutzanzug, kühlt das Fleece. Sinkt die Temperatur, steigt seine Wärmewirkung. Das Ergebnis: Ein angenehmes Mikroklima unter der Schutzkleidung, das die Konzentration erhält und den Fahrspaß erst so richtig rund macht.



Das Kim Langarmshirt hat am Halsausschnitt einen kurzen Reißverschluss und ist beim gut sortierten Rukka Händler für 99,90 Euro in Schwarz mit blauen Paspeln zu haben. Die lange KIM Hose ist ebenfalls schwarz, hat wahlweise blaue oder graue Paspeln und kostet ebenso 99,90 Euro (UVP). Shirt und Hose werden in den Unisex-Größen S bis 3XL angeboten.

