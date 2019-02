Börjes Frühlingstreff am 6. und 7. April: Rukka Anzüge in Wunschgröße auf dem Bike testen

22.02.19

Wenn der norddeutsche Händler Börjes zum Frühlingstreff lädt, werden in diesem Jahr wieder über 15.000 Besucher den Weg nach Augustfehn in Ostfriesland finden. Namhafte Motorradhersteller bieten dort am ersten Aprilwochenende kostenlose Probefahrten an. Mit von der Partie: der finnische Motorradbekleidungs-Spezialist Rukka mit einem Testpool seiner fast kompletten Kollektion.



Am 6. und 7. April wandelt sich der beschauliche Ort Augustfehn im Zentrum des Weser-Ems Gebietes zum Motorradmekka des Nordens. Beim Frühlingstreff von Börjes erwartet die Besucher neben jeder Menge Action die Möglichkeit, Bikes fast aller namhaften Hersteller Probe zu fahren. Auch Rukka macht beim Börjes Frühlingstreff keine halben Sachen. Matthias Kroner, Rukka Country Manager für Deutschland, reist mit der kompletten Produktpalette der brandneuen Anzüge für das Modelljahr 2019 an. Ob wasserdichte Lederanzüge und 3-Lagen-Laminate aus der Armaprotection-Linie, Z-Liner-Anzüge aus der Cordura-Kollektion oder Produkte aus der Airpower-Kollektion – alle gibt es vor Ort zu entdecken. Damen können von Größe 36 bis 44 wählen, die Herren zwischen 48 und 60. Eine einzigartige Gelegenheit, denn wo sonst lassen sich die Anzüge in der passenden Größe im realen Leben testen.



„Erst eine Probefahrt offenbart die wahren Stärken der Bekleidung“, bekräftigt Matthias Kroner. „Test the Best, denn die eigene Erfahrung sagt mehr aus als alle Produktbeschreibungen.“ Auch wer eine Beratung wünscht, ist hier genau an der richtigen Adresse. Insgesamt hat Rukka beim Frühlingstreff 25 verschiedene Anzüge am Start, so dass jeder Biker genau das Modell in seiner Größe auf Herz und Nieren testen kann, mit dem er schon länger liebäugelt. Doch damit nicht genug, denn Rukka bietet auch eine Weste inklusive Klima-Managementsystem, die Rukka personal Climate Management System powered by M-CLIMA®, in den Größen S bis 3XL für Probefahrten an. Der besondere Clou bei der Weste: Sie verfügt nicht nur über eine Heiz- sondern – wie der Name bereits erahnen lässt – auch über eine Kühlfunktion. Damit ist Rukka – und der Biker – beim Frühlingstreff für jedes Wetter bestens gerüstet. Viele gute Gründe also, am ersten Wochenende im April Augustfehn einen Besuch abzustatten.

