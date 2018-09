Kriminal-Dinner im Europa-Rosarium

20.09.18

Am 12. Oktober 2018 um 19.00 Uhr wird es abgründig kriminell im Europa-Rosarium!



Die Rosenstadt Sangerhausen GmbH lädt um 19.00 Uhr zum Kriminalkomödien-Dinner „Der Feuerwehrball“ von und mit dem Comedy-Duo „Söhne MAMA’S“ ein.



Im Gasthof „Zur abgebrannten Linde“ steigt der Feuerwehrball der FFW Oberlöschwitz, als plötzlich bekannt wird, das die Trink- und Schutzgeldkasse entwendet und dem Kameraden Pechhammer das Lebenslicht ausgeblasen wurde. Nun muss Kommissar Schimpanski eingreifen.



Das 3-Gänge-Menü beginnt mit einem "Brandbeschleuniger", geht dann über zur "Feuerwehrüberlebensration" und endet mit dem Dessert "Süßer als der Tod".



Lassen Sie sich überraschen, was sich dahinter verbirgt.



Karten für 59,00 € und weitere Informationen erhalten Sie in der Tourist-Information Sangerhausen, Kaltenborner Weg 10, Tel. 03464 19433.

