THOMAS GODOJ - 2. Single "Astronaut" (VÖ 07.08.20) aus dem Album "STOFF" (VÖ 13.11.20)

Nachdem sich Thomas Godoj bereits im Juni mit „So weit kommen“ zurückmeldete, veröffentlicht er nun mit „Astronaut“ am 07.08.20 die zweite Single aus seinem achten Studioalbum „STOFF“, das am 13.11.20 erscheinen wird. Videolink: https://youtu.be/K1GwiSPDEVw



Inspiriert durch Raumfahrtexpeditionen zur ISS und Alexander Gersts Nachricht an seine zukünftigen Enkelkinder beschreibt Godoj den Blick, den man von ganz oben auf unseren Heimatplaneten und vor allem auf seine massive Zerstörung durch den Menschen hat. Wenn man zu dicht vor einem Problem steht, erkennt man oft das Ausmaß nicht, aber wenn man mal einen oder im Fall des Astronauten zig Tausend Schritte zurücktritt, wird der volle Umfang sichtbar. Diesen Blick auf die Welt teilt der Astronaut in Form eines mahnenden Appells mit uns, verbunden mit der Hoffnung, dass die Zerstörung mit gemeinsamem entschlossenem Handeln noch aufzuhalten ist.



Passend zum Thema prägen sphärisch-düstere Klänge inkl. Funkgeräuschen die Atmosphäre im Intro. Darauf folgen melodische Gitarrentexturen auf einem Tom-basierenden, treibenden Groove bevor krachende Riffs den ergreifenden Refrain ankündigen, dessen Melodie sich einem direkt ins Ohr bohrt.



Thomas Godoj ist seit 2008 fast ununterbrochen auf Tour, veröffentlichte bisher sieben Studioalben, zwei Live-Alben/DVDs sowie ein Akustikalbum. Seit 2014 erscheinen seine Veröffentlichungen, deren Produktion er mit extrem erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen über die Plattform startnext finanzierte, unter seinem eigenen Label TOMZILLAmusik in Kooperation mit F.A.M.E. Recordings und SONY als Vertriebspartner. Auch die Kampagne für das achte Studioalbum erreichte im Mai 2020 in der Rekordzeit von acht Minuten das Fundingziel.



