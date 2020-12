Der Berliner Künstler Max Prosa startet mit seinem Gedichtabo in eine neue Runde. Ab Januar 2021 schreibt und versendet er einmal im Monat ein Gedicht, ganz klassisch auf der Schreibmaschine geschrieben, auch eine handschriftliche Variante gibt es. Liebhaber können sogar eine limitierte Anzahl der handgeschriebenen Originale abonnieren. Bestellbar sind die verschiedenen Varianten auch als Geschenk für das ganze Jahr 2021 noch bis zum 31.12.2020 unter https://www.maxprosa.de/gedichtabo.



Damit bleibt der Singer/Songwriter, der im September erst sein neues Album „Grüße aus der Flut“ veröffentlichte, seinem lyrischen Ich treu und schlägt auch abseits seiner Musik poetische Pfade ein.



Ein bisschen Nostalgie darf ja auch sein: Es ist leider eine Seltenheit, heute abseits von Rechnungen und Werbung noch schöne Post zu bekommen. Viele der bisherigen Abonnenten erzählen, wie die Briefe einfach irgendwann im Laufe des Monats ankommen, sie in unerwarteten Situationen treffen und inspirieren. So wird man immer wieder überrascht: mit einem Stück Magie, einem kurzen analogen Moment der Reflexion und Anregung zwischen Tür und Angel.



Schon seit fünf Jahren gibt es das Gedichtabo, und es ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Doch können sich in seinen Briefen besonders in diesen Tagen viele Menschen wiederfinden. Solche mit Sinn für Poesie gleichermaßen wie die, die sich einfach in den melancholischen, oft sehnsuchtsvollen Worten wiederfinden und auch trösten wollen.



Max Prosa ist Singer-Songwriter, in diesem Jahr erschien sein sechstes Album „Grüße aus der Flut“. Doch schreibt er eben nicht nur Lieder, sondern auch Gedichte, Geschichten, sogar Theaterstücke. In der Tiefe des Lebens zu Hause, holt er seine Fans mit seinen Texten immer wieder aus dem Alltag heraus, egal ob im Livestream begleitet von der Gitarre oder durch monatliche Grüße aus liebevoll geschriebenen Briefen.



Infos zum Gedichtabo: https://www.maxprosa.de/gedichtabo/

Infos über Musik, weitere Produkte und Konzerte: https://www.maxprosa.de



Video auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U8bhw-WT3EM&feature=youtu.be

