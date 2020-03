Pressemitteilung BoxID: 792151 (Rohrer-Immobilien GmbH Treuhandgesellschaft für Immobilienberatung und -vermittlung)

Rohrer Immobilien: Verstärkt Bewertungsanfragen zur Ermittlung von Liquiditätsreserven

Erhöhte Nachfrage nach Neubauten um sachwertorientiert sicher anzulegen

Rohrer Immobilien verzeichnet aufgrund der Corona-Krise verstärkt Anfragen von Kunden, die darauf abzielen mögliche Liquiditätsreserven zu ermitteln und Marktchancen auszuloten. Sven Keussen, Sprecher der Rohrer Firmengruppe: „Wir halten dieses Vorgehen in der jetzigen Situation für absolut angemessen. Auch institutionelle Anleger überprüfen angesichts der veränderten Risikolage ihre Bestände und stille Reserven.“



Rohrer Immobilien warnt allerdings davor, in der gegenwärtigen Lage opportunitätsgetriebenen Kaufinteressenten nachzugeben. „Die sachgemäße Prüfung muss an erster Stelle stehen, um sich über die Immobilien- und Vermögenswerte zunächst ein genaues Bild zu machen“, führt Keussen aus. Krisenstabile Substanzwerte wie Immobilien und Grundstücke unter Preis zu verkaufen ist in Zeiten des billigen Geldes in aller Regel nicht günstig.“



„Allerdings“, räumt Keussen ein „werden wir derzeit aufgrund kaufmännischer Vorsicht und aus Liquiditätsgründen öfter gefragt, ob es nicht der richtige Zeitpunkt sei, die Bewertungsgewinne aus der Vergangenheit zu realisieren.“



Zudem stellt Rohrer Immobilien eine verstärkte Nachfrage nach Neubauten fest, um gerade jetzt sachwertorientiert sicher anzulegen.



„Immobilien sind Sachwerte, die schon immer stabil waren und bleiben sowie gerade in und nach Krisenzeiten zukunftsgerichtet eine attraktive Investmentform bilden“, so Keussen abschließend.

