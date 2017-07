RÖSLE startet Pfannentauschaktion "Alt gegen neu"

„Alt: Entfernen“ klingt zunächst nach einem IT-Befehl, es passt aber auch zur Pfannentauschaktion von RÖSLE: Vom 28. August bis 14. Oktober 2017 nehmen beteiligte Fachhändler alte Pfannen – Fabrikat egal – in Zahlung. Den Mut zum Ausrangieren belohnt das Allgäuer Familienunternehmen mit einer Gutschrift von bis zu zehn Euro auf den Warenwert beim Kauf einer neuen RÖSLE Pfanne. Das Promotion-Angebot gilt für alle Pfannen ab 59,95 Euro (UVP).



Die große und hochwertige Auswahl motiviert zum besonders gründlichen Aussortieren ausgedienter Bratpfannen: Red-Dot-prämierte Modelle wie die der Edelstahl Silence Serie, die mit ergonomischem und rutschfestem Silikongriff sowie wahlweise mit Antihaftversiegelung, Keramikversiegelung oder unversiegeltem Edelstahl überzeugen, umfasst die Aktion ebenso wie die Silence-Neuheiten Wok, Crêpes Pfanne und Grillpfanne. Auch die optisch ansprechenden Brat- und Servierpfannen aus der Serie Kupfer Chalet stehen zur Wahl, zusätzlich zu vielen weiteren funktionalen und formschönen RÖSLE-Pfannenmodellen. Wer einmal das Upgrade zur RÖSLE-Pfanne vollzogen hat, kann sich auf ein langes, gemeinsames Küchenleben mit dem Premium-Kochgeschirr freuen. Denn Haltbarkeit und Langlebigkeit zählen neben Qualität, Funktion und Design zu den wichtigsten Anforderungen, die RÖSLE an seine Produkte stellt.



Weil RÖSLE traditionell ein Stück weiter denkt, gibt es im Rahmen der Aktion auch praktisches Pfannenzubehör zum Sonderpreis. Während des Angebots-Zeitraums gewährt der Premium-Hersteller bis zu fünf Euro Rabatt auf ausgewähltes Werkzeug wie den Pfannenwender Silikon, den Kochlöffel Silkon oder den Glasdeckel aus Borosilikat, der für alle Brat- und Servierpfannen mit 24 und 28 Zentimetern Durchmesser passt.

Rösle GmbH & Co KG

RÖSLE. Love - Cook - Live. Das Allgäuer Familienunternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Küchenwerkzeugen, Kochgeschirr, Grillgeräten und BBQ-Accessoires. Hobby- wie Profiköche in aller Welt schätzen die RÖSLE-Produkte, die sich durch Funktion, Qualität, Design und Innovation auszeichnen. Zahlreiche internationale Designpreise und Auszeichnungen, darunter der Designpreis der Bundesrepublik Deutschland und der Stahlinnovationspreis, sind Ansporn und Bestätigung für den besonderen Anspruch von RÖSLE. Das Unternehmen aus Marktoberdorf ist in über 30 Ländern der Welt vertreten und hat eine eigene Vertriebsgesellschaft in den USA.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren