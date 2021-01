RÖSLE wird gern und häufig von Kunden weiterempfohlen: Das zeigt eine Studie der BILD in Zusammenarbeit mit der Service Value GmbH. Mehr als 900.000 Verbraucherurteile zu 2.340 Unternehmen aus 204 Branchen haben ergeben: RÖSLE erhält sowohl in der Kategorie Grillhersteller als auch in der Kategorie Haushaltswarenhersteller die Auszeichnung "Sehr hohe Empfehlung".



Die Befragung beschäftigte sich mit der Frage: Würden Sie die folgenden Unternehmen / Marken Ihren Freunden, Verwandten oder Kollegen empfehlen oder von diesen abraten?



Dabei schnitt RÖSLE im Vergleich zu anderen Anbietern überdurchschnittlich gut ab. Gleich in zwei Kategorien gaben die Kunden an, RÖSLE gern weiterzuempfehlen.



In den vergangenen Monaten wurde RÖSLE sowohl im Bereich der Küche als auch im Bereich BBQ bereits mehrfach für seine hochwertige Qualität ausgezeichnet, auch einzelne Produkte wie z.B. die Messerserie ROCKWOOD oder die im letzten Jahr vorgestellte Multifunktionsreibe, welche den German Design Award 2021 erhalten hat.



Ob für herausragende Produkte oder das allgemeine Engagement des Allgäuer Familienunternehmens - RÖSLE überzeugt seine Kunden auf vielen Ebenen.



https://servicevalue.de/rankings/grillhersteller-18/



https://servicevalue.de/rankings/haushaltswarenhersteller-9/

(lifePR) (