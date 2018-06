Bogdan Fratila übernimmt Gesamtleitung von Rödl & Partnerin in Rumänien

Bogdan Fratila hat seit Mitte Juni die Gesamtleitung für Rödl & Partner in Rumänien übernommen. Er folgt auf Anca Sucală, die mehr als 20 Jahre bei Rödl & Partner als Geschäftsführerin in der Wirtschaftsprüfung und BPO in Rumänien tätig war. Zum 15. Juni 2018 hat sie das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um sich vornehmlich ihrem Privatleben zu widmen.



Herr Fratila leitet bereits seit 2006 die Rechtsberatung von Rödl & Partner in Rumänien. Er blickt auf 20 Jahre Berufserfahrung im internationalen Umfeld zurück. Zu seinen Fachgebieten gehören unter anderem Greenfield-Investitionen, Koordination von grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen sowie Immobilien- und Baurecht.



Herrn Fratila ist künftig für alle Beratung- und Prüfungsabteilungen in Rumänien verantwortlich. Neben seinen bisherigen Tätigkeiten übernimmt er die Koordination des Steuerberatungs-, WP- und BPO-Bereichs (über 100 Berater in 4 Niederlassungen: Bukarest, Cluj, Sibiu und Timisoara).



Herr Fratila ist seit 2006 bei Rödl & Partner tätig, wurde 2008 zum Partner ernannt und ist Referent bei zahlreichen In-house- und externen Seminaren für ausländische Investoren zum Investitionsstandort Rumänien. Herr Fratila spricht neben seiner Muttersprache Rumänisch auch Deutsch und Englisch und ist seit 2000 als Vollrechtsanwalt durch die Anwaltskammer Bukarest zugelassen.

