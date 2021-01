ROCK ANTENNE GmbH & Co. KG

Mit ROCK ANTENNE gibt es seit 20 Jahren handverlesene Musik im "album oriented rock"-Format. Neben dem unschlagbaren Sound überzeugt die Rock-Station mit einem Mix aus Interviews, Konzertnews, Neuvorstellungen, Comedy, Album- und Kinotipps. Jeweils zur vollen Stunde informiert die ROCK ANTENNE News-Redaktion topaktuell und verlässlich mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Zudem versorgt das Rockradio seine Hörer als einziger Sender in Deutschland mit den heißesten News aus der Welt der Rockmusik. Distributionskanäle wie UKW, Kabel, Digital Audio Broadcasting (DAB+), Satellit und Internet verbreiten ROCK ANTENNE flächendeckend in ganz Deutschland. Außerdem ist der Sender in zahlreichen Rock-Cities auf UKW on air. Damit steht ROCK ANTENNE als innovativer und zukunftsorientierter Sender in der deutschen Hörfunklandschaft, seit 2019 zusätzlich auch in Österreich. Mehr auf www.rockantenne.de