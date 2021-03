Die neue Belvedere Barkollektion



„Schon seit Anfang an gehören zu den Highlights in einem Maybach ganz eindeutig die Robbe & Berking Silberkelche und Silberbecher.", sagt Raimund Dornburg, Leiter Mercedes-Benz Center of Excellence. Johannes King, der mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnete Patron im Söl'ring Hof auf Sylt, bringt es auf den Punkt: „Unsere Gäste lieben diese Robbe & Berking Kelche...".



Zeitlos, edel und ganz schön trendy. Trinkgefäße, deren äußere Erscheinung an die Kanneluren antiker Säulen erinnert, aber gleichzeitig mit moderner frischer Ausstrahlung einen ganz besonderen Charakter haben. Alle Gefäße liegen nicht nur perfekt in der Hand, sind unzerbrechlich und spülmaschinenfest, sondern bieten jedem Getränk einen unvergesslichen Auftritt. Die hohe Temperaturleitfähigkeit des Silbers lässt jedes Gefäß sofort die Temperatur des Getränkes annehmen. Anders als bei allen anderen Materialien spürt man die angenehme Kühle und Frische daher sofort in der Hand und am Mund. Der silberne Glanz reflektiert die Brillanz und Schönheit des Getränks wie kein anderes Material es vermag. Schließlich isst das Auge nicht nur mit. Es trinkt auch mit.



Der neue Barwagen



Gemeinsam mit der neuen Barkollektion betritt ein ganz außergewöhnlicher Barwagen die Bühne. Ein Möbelstück, das in den vergangenen zwei Jahren weltweit ein großes Comeback feierte und ebenfalls fast trendy ist. Der auf großen Rädern thronende doppelstöckige Servierwagen ist von den Robbe & Berking Bootsbaumeistern www.classic-yachts.com in dunkler Thermoesche gefertigt, das obere Tablett mit schwarzen Fugen versehen, die an das Teakdeck einer eleganten Yacht erinnern. Einen ganz besonderen Glanz verleiht die mittlere dieser Fugen dem Wagen. Sie ist aus Neusilber gefertigt. Egal, ob mit Kunstbüchern, Pflanzen und kleinen Design-Accessoires, mit edlem Whiskey, Cognac und den entsprechenden silbernen Gefäßen dekoriert, oder als Servierwagen mit Geschirr und Dessert im Einsatz – Der Barwagen setzt alles gekonnt in Szene. Hausbar & Deko-Highlight in einem!



The BOX



Die Robbe & Berking Box bringt den Glanz der Sterne Gastronomie zu jedem nach Hause. Eigentlich sollte sie das edle Besteck nur inszenieren und sicher verwahren. Nun schirmt sie es auch vor Viren ab.



Alle drei Produkte erfüllen nicht nur nackte Funktionen, sondern erzählen ganze Geschichten. Über den Ort, wo sie gekauft wurden, über Design und edle Materialien, und natürlich über den Gastgeber, der das Ganze so gekonnt inszeniert hat.

