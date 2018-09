Blick lanciert die interaktive Live-Quiz-App: Mitspielen und Geld gewinnen

07.09.18

Die Blick-Gruppe lanciert eine Live-Quiz-Show auf dem Smartphone. Ab dem 10. September wird das «Blick Live Quiz» täglich auf der neuen App übertragen. Wer alle Fragen richtig beantwortet, gewinnt bares Geld.



Am Montag, 10. September, um 19.00 Uhr startet die erste Live-Quiz-Show. Mit der dafür neu lancierten App «Blick Live Quiz» kann während der Show direkt mitgespielt und mitgeraten werden. Wer alle elf Fragen richtig beantwortet hat, dem winkt bares Geld. «Das Format ist in den USA und einigen europäischen Ländern ein Hit. Nun bringen wir die Live-Quiz-Show in die Schweiz», sagt Katia Murmann, Chefredaktorin Blick.ch.



Die Show findet sieben Tage die Woche statt. Das Quiz ist interaktiv gestaltet und der eingeblendete Live-Chat fördert den Austausch unter den Spielerinnen und Spielern sowie dem Moderator. Die Gewinnsumme wird täglich vor dem Spiel bekannt gegeben. Ist das Quiz vorbei, wird der Betrag unter den Spielern aufgeteilt, die alle Fragen korrekt beantwortet haben.



Moderiert wird die Show von drei Comedians: Sven Ivanić, Frank Richter und Yves Keller alias «de Chäller». «Wir freuen uns, dass wir mit ihnen drei Nachwuchs-Talente für unsere neue Quiz-Show verpflichten konnten», sagt Murmann. Ivanić, Richter und Keller werden die Show abwechselnd moderieren.



Die App «Blick Live Quiz» steht zum kostenlosen Herunterladen im App Store sowie im Google Play Store zur Verfügung.



Ringier AG, Corporate Communications

