Uraufführung von Darius Milhaud im vierten ForumKonzert am 7. & 8. Juli

Seit seinen Anfängen vor fast 70 Jahren legt der RIAS Kammerchor großen Wert darauf, neues Chorrepertoire aufzuführen und Komponisten aktiv in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dass dabei auch Werke aufgespürt werden, die bereits vor 100 Jahren komponiert wurden, ist eine Seltenheit. Genau solch ein musikalisches Fundstück wird nun in unserem ForumKonzert am 7. und 8. Juli im Centre Bagatelle in Berlin-Frohnau zum ersten Mal erklingen: Darius Milhaud komponierte als 22-jähriger Kompositionsstudent 1915 ein Lied für die außergewöhnliche Besetzung „Vokalquartett und Klavier zu 6 Händen.“ In den Werkverzeichnissen Milhauds tauchte das Stück auf, das Autograf jedoch wurde der Paul Sacher Stiftung, Basel, erst vor ein paar Jahren übergeben. Das vierte ForumKonzert ist zugleich Abschluss unserer beim Publikum beliebten Reihe „Die Alliierten“ und führt nach Frankreich. An einem historisch bedeuteten Ort, dem Kulturhaus Centre Bagatelle in Berlin-Frohnau, präsentieren vier Sängerinnen und Sänger des RIAS Kammerchors sowie drei Pianisten ausdruckstarke Stimmen der französischen Liedkunst des 20. Jahrhunderts. Auf dem Programm stehen Werke von Francis Poulenc, Arthur Honegger, Jean Francaix, Jacques Castérède, Betsy Jolas, Henri Dutilleux und Florent Schmitt. Das Konzert am 7. Juli ist bereits ausverkauft, während es für das zweite Konzert am 8. Juli noch Restkarten gibt.



Konzertprogramm



Freitag | 7. Juli 2017 | 20. 00 UhrSamstag | 8. Juli 2017 | 19. 30 UhrKulturhaus Centre BagatelleZeltinger Straße 6, 13465 Berlin-Frohnau FRANCIS POULENC (1899–1963)Prélude aus der Sonate pour piano à quatre mains FP 8 (1918, rev. 1939) für Klavier zu 4 Händen ARTHUR HONEGGER (1892–1955)3 Poèmes de Claudel H 138 (1939–40) für Gesang und Klavier DARIUS MILHAUD (1892–1974)Tristesses op. 355 (1956) für Gesang und Klavier (Auswahl) JEAN FRANCAIX (1912–1997)Juvenalia (1947) für Gesangsquartett und Klavier zu 4 Händen DARIUS MILHAUDNo. 34 de l'Église habillée de feuilles op. 38 (1915)für Vokalquartett und Klavier zu 6 HändenUraufführung – PAUSE – JACQUES CASTÉRÈDE (1926–2014)Ménage à trois (2004) für Klavier zu 6 Händen BETSY JOLAS (*1926)5 Poèmes de Jacques Dupin (1959) für Sopran und Klavier (Auswahl) HENRI DUTILLEUX (1916–2013)San Francisco Night (1963) für Gesang und Klavier FLORENT SCHMITT (1870–1958)Werder aus Reflets d'Allemagne op. 28 für Klavier zu 4 Händen Chansons à quatre voix op. 39 (1903–05) für Gesangsquartett und Klavier zu 4 Händen (Auswahl) Anja Petersen SopranHildegard Rützel AltVolker Nietzke TenorAndrew Redmond Bariton Angela Gassenhuber KlavierHolger GroschoppKlavierPhilip Mayers Klavier Die Uraufführung von L'église habillée de feuilles von Darius Milhaud beruht auf dem Manuskript, das in der Sammlung Darius Milhaud der Paul Sacher Stiftung, Basel aufbewahrt wird.

RIAS Kammerchor Berlin

Der RIAS Kammerchor zählt zu den weltweit führenden Profichören. 35 professionell ausgebildete Sängerinnen und Sänger bilden den auf historische Aufführungspraxis ebenso wie auf zeitgenössisches Repertoire spezialisierten Klangkörper. Das 1948 als Chor des Rundfunk im Amerikanischen Sektor (RIAS) gegründete Ensemble bespielt in der Berliner Heimat attraktive Konzertorte, wie die Philharmonie Berlin und das Konzerthaus, und ist auch außerhalb der Bundeshauptstadt auf wichtigen Bühnen und Festivals vertreten. Der RIAS Kammerchor ist Teil der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin und wird von den vier Gesellschaftern Deutschlandradio, Bundesrepublik Deutschland, Land Berlin und Rundfunk Berlin-Brandenburg getragen.



