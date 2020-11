Es ist eine in Deutschland einzigartige Landschaft, die der "UNESCO Global Natur- und Geopark Vulkaneifel" umschließt. Sie entstand, als es in der Eifel einst heftig brodelte, glühende Lavaströme flossen und Gesteinsbrocken durch die Luft zischten. Die Erde hat sich nun seit Langem beruhigt und durch die Landschaft aus Vulkankegeln und blauen Maarseen ziehen sich viele Wanderwege.



Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Tagesausflüge und Touren auf eigene Faust rund um die Maare zu planen. Viele Wanderwege führen zu den verschiedenen Maaren oder kreisen um sie herum. Ein Ausflug kann zum Beispiel in Gillenfeld beginnen - dort bietet sich das Holzmaar für einen gemütlichen Spaziergang an. Dieses Maar ist von einem dichten Buchenwald umgeben. Die Bojen auf dem Wasser liefern den Wissenschaftlern über Sensoren wichtige Daten zur Erforschung der Maare.



Ökologischer Fußabdruck mit positiver Bilanz



Der "UNESCO Global Natur- und Geopark Vulkaneifel" hat sich den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verschrieben und setzt diese mit verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel E-Carsharing um. Für 2021 ist ein CO2-Rechner geplant, mit dem jeder seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck messen kann. Ein Besuch in der Eifel verspricht eine positive Bilanz.



Auch in zahlreiche Museen der Vulkaneifel werden spannende Geschichten rund um die Maare erzählt: Die Geomuseen Vulkanhaus Strohn, Eifel-Vulkanmuseum in Daun und Maarmuseum in Manderscheid erklären mit ihren Modellen und Exponaten anschaulich alles rund um den Vulkanismus in der Eifel. Aber aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen und des neuen Lockdowns müssen diese Freizeit- und Kulturstätten zunächst bis Ende November schließen.



Weitere Informationen unter www.gastlandschaften.de/eifel und unter www.geopark-vulkaneifel.de

