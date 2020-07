Pressemitteilung BoxID: 807790 (Rheinland Klinikum Neuss GmbH)

Infoabende im Kreißsaal

Ab sofort sind im Rheinland Klinikum Dormagen an der Dr.-Geldmacher-Straße wieder Infoabende mit Kreißsaal-Besichtigungen im kleinen Kreis und unter Einhaltung der erforderlichen Hygieneregeln möglich: An jedem Dienstag um 18 Uhr und an jedem Donnerstag um 15 Uhr können jeweils bis zu vier werdende Elternpaare teilnehmen. Eine Anmeldung ist kurzfristig unter Telefon 02133 66 2690 möglich.

