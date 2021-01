In Vierfarbbunter Farbenpracht präsentieren Jungwinzerin Sophie Egert und Winzer Matthias Crass ihre Weine und sorgen am 11.02.2021 mit Sitzungspräsidentin Valerie Gorgus für einen fröhlichen Altweiber-Donnerstag beim nächsten digitalen After-Work-Event #WineTalk – die Weinprobe für zu Hause.



Die Winetalk-Reihe geht weiter und entführt alle Genussmenschen, Weinliebhaber und Narren in die fünfte Jahreszeit. Sophie Egert und Matthias Craß bringen nicht nur ihre Weine, sondern auch den ein oder anderen Karnevals-Spaß mit. Die Aromen werden dabei auf der Zunge zum Tanzen gebracht und auch das Zwerchfell wird nicht zur Ruhe kommen.



„Es wird bunt. Feiern Sie gemeinsam mit uns den Karneval!“ freut sich Valerie Gorgus. „Gleichzeitig werden wir 6 fantastische Weine probieren und die Winzer ganz persönlich kennenlernen.“ verrät sie weiter.



Vierfarbbunt ist nicht nur die Fastnacht, sondern auch die Auswahl der Weine und vom spritzigen Sekt bis zum vollmundigen Rotwein ist alles dabei. Für den besonderen Abend hat es sich Weingut Crass nicht nehmen lassen in die Schatztruhe zu greifen und einen gold-gelb gereiften Riesling mitzubringen. Man schmeckt, dass die beiden jungen Winzer auf Qualitätsarbeit im Weinberg setzen und sich auch nicht vor Handarbeit scheuen. Mit viel Elan und Leidenschaft führen sie die Weingüter in die Zukunft.



Bereits zum zehnten Mal begrüßt die Rheingauer Weinkönigin Valerie Gorgus Rheingauer Winzer zum #WineTalk @Rheingau, welche monatlich jeweils mit wechselnden Gästen zu verfolgen ist.



Als Moderatorin sorgt sie mit ihrer charmanten und witzigen Art für ein unterhaltsames Abendprogramm. Dabei werden nicht nur die Weine präsentiert und gemeinsam verkostet, sondern auch über aktuelle Weinthemen diskutiert, persönliche Anekdoten erzählt und Fragen der Chatteilnehmer beantwortet.



Und so funktioniert es: Die Zuschauer können vorab ihr Weinpaket bestellen und aktiv an der Weinverkostung teilnehmen. Über eine Chatfunktion werden alle Fragen direkt an die Moderatorin gestellt und umgehend von den Fachleuten beantwortet.



Die Pakete zum #WineTalk @Rheingau können über folgenden Shop zum #weingenuss-Preis geordert werden: rheingau.com/shop



Bei rechtzeitiger Bestellung werden die Pakete auch gerne zugeschickt. Abholung der Pakete ist in der Geschäftsstelle der Rheingauer Weinwerbung GmbH möglich.



Alle #WineTalk @ Rheingau Sendungen, die bisher ausgestrahlt wurden, können auf www.rheingau.com/winetalk nachgeschaut werden.

(lifePR) (