Pressemitteilung BoxID: 801158 (Rheingauer Weinwerbung GmbH)

Erfolgreiche digitale Weinfest Eröffnung in Idstein

Die Weinfest-Saison ist abgesagt, aber die Rheingauer Winzer kamen in Form eines WeinGenuss-Pakets und einer digitalen Eröffnungsfeier, die am 21.05.20 erfolgreich stattgefunden hat, nach Idstein.



Um das Weinfest Feeling nach Hause zu bringen, hatten sich die Betreiber des Rheingauer Weinfestes in der Idsteiner Altstadt etwas Besonderes einfallen lassen und gemeinsam ein WeinGenuss-Paket für alle treuen Weinfestbesucher aus Idstein zusammengestellt. Da es beim Weinfest nicht nur etwas zu trinken gegeben hätte, waren neben 6 Rheingauer Weinen auch kulinarische Köstlichkeiten in Form von Käse, Wurst sowie Riesling-Nudeln dabei.



Das Idsteiner Publikum war begeistert und unterstützte die Aktion. Rund 100 Pakete konnten über „Der Weinladen“ in Idstein und das Weinhaus Zahn in Hünstetten verkauft werden.



Auch der persönliche Austausch sollte nicht zu kurz kommen. Kurzerhand wurde die Eröffnung des Weinfestes ins Internet verlegt. Sie fand am 21.05.2020 zeitgleich zur eigentlichen Weinfesteröffnung statt und war ein voller Erfolg. Mehr als 50 Personen nahmen an der digitalen Eröffnungsrunde teil. Die Rheingauer Weinmajestäten Valerie Gorgus und Alexandra Unger moderierten das digitale Event mit viel Witz und Charme. Die Rheingauer Winzer stellten live ihren Wein aus dem WeinGenuss-Paket vor und beantwortet ausführliche die Fragen der zahlreichen Gäste. Mit kleinen Videos, die die Winzer mitgebracht haben, konnten die Zuschauer einen Blick in die Weinberge des Rheingaus werfen.



Auch Ehrengäste wie der Bürgermeister Christian Herfurth und Bundestagsabgeordneter Klaus-Peter Willsch und Landtagsabgeordneter Marius Weiß begrüßten die Gäste und brachten sich bei der ersten digitalen Eröffnungsfeier ein.



„Wie bei jedem Weinfest konnten die Zuschauer Winzer kennen lernen, Rheingauer Geschichten lauschen und den ein oder anderen Wein genießen,“ freut sich die Rheingauer Weinkönigin Valerie Gorgus.

