Chill out Wine & Dine

Jungwinzer laden ins Kronenschlösschen ein

Am 10.07.2020 begrüßen 12 Rheingauer Jungwinzer und das Kronenschlösschen von 18.00-21.00 Uhr zu ihrem zweiten Genussabend „Chill out Wine & Dine“ in Hattenheim.



Die Rheingauer Jungwinzer der Gruppe #Fingerprint präsentieren in der einmaligen Kulisse des Kronenschlösschens jeweils zwei ihrer Weine. Eine einmalige Gelegenheit in entspannter Atmosphäre die unterschiedlichen Philosophien der Charakterköpfe hinter #Fingerprint kennen zu lernen und gleichzeitig die Weine, Sekte und die Spitzenküche zu genießen. Das Kronenschlösschen verwöhnt mit Flying Food und anderen kulinarischen Köstlichkeiten, die während des Events frisch zubereitet serviert werden. Bereits zum zweiten Mal findet der Genussabend in dieser Kulisse satt, aber in fast neuer Besetzung. „In diesem Jahr haben andere Jungwinzer die Chance sich vorzustellen. Wir haben viele großartige Jungwinzer im Rheingau, die mit Ihrer enthusiastischen Art den Rheingauer Wein nach vorne bringen.“, so die Geschäftsführerin der Rheingauer Weinwerbung Andrea Engelmann.



Umrahmt von chilliger Musik laden die jungen Leute ein, die Arbeitswoche hinter sich zu lassen und das ersehnte Wochenende zu begrüßen. Eine große Auswahl an verschiedenen Sitzmöglichkeiten unter Bäumen lädt zum Verweilen ein. Also einfach die Seele baumeln lassen und genießen, eben Chill out Wine & Dine.



Eintrittskarten gibt es für den Pauschalpreis von 45€ p.P. an der Abendkasse oder im Vorfeld auf der Homepage des Kronenschlösschens unter https://www.kronenschloesschen.de/de/kulinarik/jahresprogramm/



Die teilnehmenden #Fingerprint -Jungwinzer:





Lucas Basting - Weingut Adam Basting

David Bott – Weingut Bott

Sandra Brunk - Weingut Hof Rheinblick

Philipp Corver - Weingut Dr. Corvers-Kauter

Marcel & Marius Dillmann - Weingut Karlo Dillmann

Max Egert - Weingut Egert

Tobias Klepper - Weingut Klepper

Volker Nägler - Weingut Villa Gutenberg

Thomas Schumacher - Weingut Offenstein Erben

Benedikt Störzel - Weingut Adolf Störzel

Jens Wagenitz - Weingut George

Arne Wilken - Weingut Baron Knyphausen



