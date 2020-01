Pressemitteilung BoxID: 783617 (Rheinbahn AG)

Tickets via "Urbi" kaufen

Neue Kooperation mit internationaler App

Die Rheinbahn bietet ihren Kunden jetzt die Möglichkeit, Tickets in der internationalen App „Urbi“ zu kaufen. Verfügbar sind EinzelTickets und 24-StundenTickets für das Düsseldorfer Stadtgebiet.



Mit Urbi können die Nutzer weltweit in zahlreichen Städten verschiedene Fortbewegungsmittel suchen, vergleichen und das passende Mobilitätsangebot direkt buchen. Von der Rheinbahn zeigt sie Verbindungen und Abfahrtszeiten aller Busse und Bahnen an. Die Kunden können ihr Ticket direkt in der Urbi-App kaufen und bezahlen. Neben dem Düsseldorfer Verkehrsunternehmen sind beispielsweise auch Carsharing-, Bikesharing- und Taxi-Anbieter in der App vertreten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (