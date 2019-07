Pressemitteilung BoxID: 761624 (Rheinbahn AG)

Sicherheits- und Service-Point in der Heinrich-Heine-Passage wird umgebaut

Für mehr Sicherheit und Präsenz

Damit die Kollegen des Teams „Sicherheit und Service“ in Zukunft noch sichtbarer und präsenter sind und den Kunden eine bessere Anlaufstelle bieten, wird der Service-Point in der Passage unter der Heinrich-Heine-Allee umgebaut und an einen zentraleren Standort verlegt. Deshalb bleibt der Service-Point für die Kunden bis zum Ende der Umbauarbeiten im Dezember geschlossen.



Das Team Sicherheit und Service steht aber auch in diesem Zeitraum nach wie vor zur Verfügung – die Mitarbeiter sind verstärkt an den U-Bahnhöfen und in der Passage in der Heinrich-Heine-Allee im Einsatz und stehen als Ansprechpartner vor Ort bereit. Zusätzlich haben die Fahrgäste bei Fragen die Möglichkeit, auf die Infosäulen an den U-Bahnhaltestellen zurückzugreifen oder im KundenCenter an der Heinrich-Heine-Allee vorbeizuschauen.

