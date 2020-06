Pressemitteilung BoxID: 803877 (Rheinbahn AG)

Im Rahmen der Aktion "Düsseldorf Herzsicher": Einweihung einer Defibrillator-Säule am Hauptbahnhof

Die Straßenbahn-Haltestellen am Düsseldorfer Hauptbahnhof bekommen am 19. Juni im Rahmen der Aktion „Düsseldorf Herzsicher“ eine eigene Defibrillator-Säule. Gesundheitsdezernent Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke, Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Rheinbahn, und Dr. David G. Clausen, Philips HeartStart Solutions, stellten die Defi-Säule bei einem Fototermin vor.



Die Rheinbahn übernimmt die Miete für die Säule für die nächsten fünf Jahre und wird damit Teil der Aktion „Düsseldorf Herzsicher“. Betrieben werden die Säulen von der Firma medic assist, das heißt, sie kümmert sich um Aufbau, Instandhaltung und Unterhalt.



„Im Notfall muss es ganz schnell gehen: Bei einem plötzlichen Herzstillstand können Sekunden entscheidend sein. Die Wahrscheinlichkeit, zu überleben, steigt um 75 Prozent, wenn innerhalb weniger Minuten ein Defibrillator zum Einsatz kommt“, so Gesundheitsdezernent Meyer-Falke. „Deswegen hat die digitale Stadt Düsseldorf sich mit der Aktion ,Düsseldorf Herzsicher‘ das Ziel gesetzt, das Stadtgebiet flächendeckend mit öffentlich zugänglichen Defibrillatoren zu versorgen.“



Einer davon steht nun am Konrad-Adenauer-Platz, am Überweg in der Nähe der Straßenbahn-Haltestellen. „Wir haben den Standort gewählt, weil er von vielen Fahrgäste tagtäglich frequentiert wird. Die Säule ist gut erkennbar und leicht zugänglich – natürlich habe ich persönlich die Hoffnung, dass sie nicht gebraucht wird, aber sie steht für den Notfall bereit“, betont Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Rheinbahn.



„Ein Defibrillator sollte in den ersten fünf Minuten zum Einsatz kommen, bis die Rettungskräfte eintreffen“, so die Fachmeinung von Dr. David Clausen, selbst Ansprechpartner zur korrekten Anwendung dieses Geräts. „Das Gute ist, dass so ein Defi, einmal in Betrieb genommen, selbsterklärend und auch für Laien leicht in der Anwendung ist.“



Die Defi-Säule am Hauptbahnhof ist gut und schnell zu erkennen und mit dem Rheinbahnlogo foliert. Die Aktion „Düsseldorf Herzsicher“ ist aber nicht alles, was die Rheinbahn in diesem Bereich leistet: Alle Betriebshöfe, KundenCenter und das Verwaltungsgebäude sind mit insgesamt 18 fernüberwachten Defis ausgestattet.

