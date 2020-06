Pressemitteilung BoxID: 802030 (Rheinbahn AG)

Änderungen für vier Bahn- und eine Buslinie

Rheinbahn erneuert die Gleise im Bereich Am Steinberg

Die Rheinbahn erneuert im Bereich Am Steinberg die Gleise – von Freitag, 12. Juni, 21 Uhr, bis Montag, 15. Juni, 4 Uhr. Davon betroffen sind die Linien U79, 701, 704, 706 und 827. Auch für den Autoverkehr gibt es Einschränkungen. Alle Änderungen im Detail:



Stadtbahnlinie U79



Die Bahnen enden, aus Duisburg kommend, bereits an der Haltestelle „Kaiserslauterner Straße“, wenden und fahren wieder zurück. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Kaiserslauterner Straße“ und „Universität Ost/ Botanischer Garten“ muss leider entfallen. Alternativ können die Fahrgäste in Richtung Universität die Linien U71, U74 und U77 nutzen.



Straßenbahnlinie 701



Die Bahnen fahren, aus Rath kommend, ab der Haltestelle „Karolingerplatz“ eine Umleitung über die Strecke der Linie 704 und enden an der Haltestelle „Universität Nord/Christophstraße“. Die Haltestelle „Kopernikusstraße“ wird an die Haltestelle „Auf’m Hennekamp“ der Linie U71 verlegt. Die Haltestellen „Am Steinberg“, „Merowingerstraße“, „Merowingerplatz“ und „Moorenstraße“ werden an die Haltestelle „Uni-Kliniken“ der Linie U71 verlegt.



Straßenbahnlinie 704



Die Bahnen enden, von der Merziger Straße kommend, bereits an der Haltestelle „Hauptbahnhof“, wenden und fahren wieder zurück. Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Universität Ost/Botanischer Garten“ muss leider entfallen. Die Fahrgäste können alternativ die Linie 709 und die umgeleitete Linie 701 nutzen.



Straßenbahnlinie 706



Die Bahnen fahren, aus Hamm kommend, ab der Haltestelle „Auf’m Hennekamp“ eine Umleitung über die Strecke der Linie 704 und enden an der Haltestelle „Universität Ost/Botanischer Garten“. Die Haltestelle „Kopernikusstraße“ wird an die Haltestelle „Auf’m Hennekamp“ der Linie 704 verlegt. Die Haltestellen „Am Steinberg“, „Merowingerstraße“, „Merowingerplatz“ und „Moorenstraße“ werden an die Haltestelle „Uni-Kliniken“ der Linie U71 verlegt.



Buslinie 827



Die Busse fahren in Richtung Am Steinberg ab der Haltestelle „Merowingerplatz“ eine Umleitung und enden an der verlegten Haltestelle „Am Steinberg“, die auf die Himmelgeister Straße in Höhe der Hausnummer 75 verlegt wird. Von hier aus fahren die Busse auch wieder zurück nach Neuss.



Autoverkehr



Die Straße Am Steinberg ist im Bereich der Kreuzung mit der Merowingerstraße gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in Richtung Himmelgeister Straße wird für den Zeitraum der Sperrung aufgehoben. Dadurch ist die Straße Am Steinberg, von der Himmelgeister Straße aus, als Sackgasse bis zur Hausnummer 16 befahrbar.



Information



Aushänge an den betroffenen Haltestellen, Hinweise an den elektronischen Anzeigen und Durchsagen in den Fahrzeugen informieren die Kunden über die Änderungen. Durch die Umleitungen kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

