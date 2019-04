Pressemitteilung BoxID: 748741 (Rheinbahn AG)

Änderungen für die Straßenbahnlinie 706 und vier Buslinien

Sperrung der Werdener Straße

Die Rheinbahn erneuert auf der Werdener Straße im Bereich der Kreuzung mit der Fichten- und der Albertstraße die Gleise – von Freitag, 26. April, 21 Uhr, bis Montag, 29. April, 4 Uhr. Die Straßenbahnlinien 706 und die Buslinien 736, 805, NE4 und NE5 werden umgeleitet. Alle Änderungen im Detail:



Linie 706



Die Bahnen fahren zwischen den Haltestellen „Kettwiger Straße“ und „Volksgarten S“ in beiden Richtungen eine Umleitung über die Strecke der Linie 705 und den Betriebshof Lierenfeld. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen:





Die Haltestellen „Kruppstraße“ und „Flügelstraße“ werden an die Haltestelle „Gangelplatz“ der Linie 705 verlegt.

Die Haltestellen „Oberbilker Markt“ und „Fichtenstraße“ müssen leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Kettwiger Straße“ nutzen.





Alternativ können die Fahrgäste auch die Buslinie 736 nutzen oder zum Oberbilker Markt die U-Bahnlinien U74, U77 und U79.



Linie 736



Die Busse fahren in Richtung Kirchplatz ab der Haltestelle „Langenberger Straße“ und in Richtung Morper Straße ab der Haltestelle „Flügelstraße“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen:



In Richtung Kirchplatz





Die Haltestelle „Pinienstraße“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Langenberger Straße“ nutzen.

Die Haltestellen „Fichtenstraße“, „Oberbilker Markt“ und „Flügelstraße“ werden an die Haltestelle „Flügelstraße“ der Linie 721 in Richtung Flughafen verlegt.





In Richtung Morper Straße





Die Haltestellen „Oberbilker Markt“ und „Fichtenstraße“ müssen leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Flügelstraße“ nutzen.

Die Haltestelle „Pinienstraße“ muss leider entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Langenberger Straße“ nutzen.





Linie 805



Die Busse fahren zwischen den Haltestellen „Oberbilker Markt“ und „Langenberger Straße“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Fichtenstraße“ und „Pinienstraße“ müssen leider entfallen.



Linie NE4



Die Busse fahren ab der Haltestelle „Langenberger Straße“ eine Umleitung.



Linie NE5



Die Busse fahren ab der Haltestelle „Worringer Platz“ eine Umleitung.



Autoverkehr



Die Werdener Straße ist an der Kreuzung mit der Albert- und der Fichtenstraße gesperrt. Der Autoverkehr wird vor der Kreuzung nach rechts in die Albertstraße abgeleitet. In Richtung Kettwiger Straße wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Von der Albertstraße kommend, sind die Überfahrt der Kreuzung und das Abbiegen auf die Werdener Straße gesperrt. Von der Fichtenstraße kommend wird der Verkehr nach rechts auf die Werdener Straße abgeleitet. Die Überfahrt und das Linksabbiegen sind nicht möglich. Beide Fußgängerüberwege über die Werdener Straße sind gesperrt.



Die Rheinbahn bittet die Autofahrer, die Bereiche großräumig zu umfahren. Umleitungen sind ausgeschildert.



Metro-Marathon in Düsseldorf



Wegen des Metro-Marathons am Samstag, 28. April, fahren zahlreiche Bus- und Bahnlinien in der Innenstadt großräumige Umleitungen oder werden unterbrochen (bitte separate Pressemeldung beachten).



Information



Aushänge an den betroffenen Haltestellen, Hinweise an den elektronischen Anzeigen und Durchsagen in den Fahrzeugen informieren die Kunden über die Änderungen. Durch die Umleitungen kann es zu Verspätungen und Wartezeiten kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (