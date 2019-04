Pressemitteilung BoxID: 749497 (Reusch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

reuschlaw Legal Consultants Gründungsmitglied bei automotiveland.nrw

Gründung eines Trägervereins zum Aufbau einer Clusterorganisation / Vorbereitung von Unternehmen der Automotive-Branche auf Strukturwandel in der Automobilindustrie / Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie in NRW soll gestärkt werden

reuschlaw Legal Consultants ist eines der Gründungsmitglieder des Vereins automotiveland.nrw und wird dort die Gremien Produkthaftung, Produktsicherheit und Daten leiten. Das Ziel des Vereins ist es, Automobilzulieferer und Unternehmen der Automobilindustrie in Nordrhein-Westfalen miteinander zu vernetzen, damit diese gemeinsam eine schlagkräftige Strategie entwickeln, um dem grundlegenden Strukturwandel in der Automobilindustrie zu begegnen. Unternehmen sollen bei der Digitalisierung unterstützt, Start-ups gefördert sowie Forschungsprojekte vorangetrieben werden. Die Boutique-Kanzlei mit Schwerpunkt Produkthaftung und -sicherheit ist eines von 12 Unternehmen, die gemeinsam mit zwei Forschungseinrichtungen und der Bergischen IHK den Trägerverein gegründet haben.



Philipp Reusch, Gründungssozius von reuschlaw: „Auf Automobilzulieferer und -hersteller kommen durch die neuen Formen der Kooperation ganz neue Fragestellungen im Bereich der Produkthaftung und der Produktsicherheit zu. Es muss geklärt werden, wer für welche Teile eines Produktes verantwortlich und damit haftbar ist. Außerdem erheben Fahrzeuge und ihre Bestandteile zunehmend Daten während der Nutzung. Unternehmen der Automobilbranche müssen sich also plötzlich mit Fragen des Datenschutzes beschäftigen. Es ist wichtig, dass Unternehmen diese Fragen von Anfang an mitdenken und gegebenenfalls vertraglich festlegen. Wir unterstützen das Cluster, weil die Automobilbranche nicht nur vor großen technologischen, sondern vor ebenso großen juristischen Herausforderungen steht.“

