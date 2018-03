"Zurück zur Wertanlage für Liebhaber"

Veranstalter, Aussteller und Besucher waren sich einig: Die 18. Ausgabe der Stuttgarter RETRO CLASSICS® war ein voller Erfolg! Obwohl die weltgrößte Oldtimermesse zeitgleich mit einer Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen stattfand, schlug sich dies nur geringfügig in den Besucherzahlen nieder: Rund 87 000 Oldtimer-Fans wurden an den Drehkreuzen gezählt, lediglich zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Grund für die Terminüberschneidung waren dringende bauliche Maßnahmen auf Seiten des Marktbegleiters gewesen.



Karl Ulrich Herrmann, Geschäftsführender Gesellschafter der RETRO Messen GmbH, sieht im stabil guten Messebesuch Zeichen einer nachhaltigen Konsolidierung des Klassiker-Markts: "Mit Garagengold zu spekulieren, lohnt nicht mehr, dieser Hype ist vorbei. Klassische Automobile sind zunehmend wieder eine Wertanlage für Liebhaber, denen Fahrspaß und Individualität wichtiger sind als die Rendite auf dem Papier." Diese Entwicklung sei bereits bei der RETRO NIGHT am Donnerstagabend spürbar gewesen, die einen wahren Besucheransturm erlebt habe.



Internationales Publikum



Das Einzugsgebiet der RETRO CLASSICS® hat sich abermals erweitert: So begrüßte man diesmal nicht nur Gäste aus den europäischen Nachbarstaaten, sondern auch aus Australien oder Singapur. Insgesamt wird "die Retro" immer internationaler: Etwa 15 Prozent der Besucher reisten aus dem Ausland an, eine Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die meisten Gäste kamen aus der Schweiz, gefolgt von Österreich, Frankreich und Italien. Den größten Zuwachs gab es aus der Alpenrepublik.



Im Fokus des Besucherinteresses standen, neben Fahrzeugverkaufsbörse (31%) und Teilemarkt (30%), diesmal das Thema "Passione Italiana" (24%), die Sonderschau BMW (24%), US Cars (22%), Historische Nutzfahrzeuge & Omnibusse (21%) und nicht zuletzt die NEO CLASSICS® (20%) − so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage. Letzterer Wert freut Herrmann besonders: "Dieses Angebotssegment hat sich in den letzten Jahren hervorragend etabliert. Angesichts einer sich Szene, die sich mehr und mehr einer breiten Fahrkultur öffnet, stellt es einen bedeutenden Wachstumsmarkt dar."



Von einer Sättigung des Klassiker-Markts kann man ohnehin schwerlich sprechen: Zwar besitzt ein großer Teil der Retro-Besucher bereits einen oder mehrere Fahrzeuge, doch gaben 18 Prozent der Befragten an, sie wollten ihren Bestand erweitern und einen oder mehrere Oldtimer auf der Messe erwerben. Ein starkes Drittel davon (36%) hatte zum Zeitpunkt der Befragung bereits etwas gekauft oder bestellt, wiederum sechs Prozent aus dieser Gruppe investierten mehr als 100 000 Euro. Dabei zeigte sich erneut, dass die RETRO CLASSICS® nicht nur eine Messe für Privatsammler ist: Mit 33 Prozent lag der Fachbesucheranteil etwa auf Vorjahresniveau.



Gute Kauflaune, zufriedene Aussteller



Entsprechend zufrieden äußerten sich Aussteller: "Die Retro Classics ist jedes Jahr wieder ein Erlebnis", sagte Helmut Rehm, Geschäftsführer der Herzog-Rehm Handels GmbH. "Wir begegneten hier einem sehr vielschichtigen, aufgeschlossenen Publikum mit gesteigertem Kaufinteresse. Klassiker sind inzwischen nicht mehr nur Investitionsobjekt, sondern auch Spaßmobil. Alles war sehr gut organisiert; uns wurde bei jedem Wunsch zu jeder Zeit professionell geholfen. Wir sind sehr zufrieden und kommen 2019 wieder." Dem stimmte Heinz Eberhart, Inhaber des Schweizer Anbieters Eberhart Classic, gerne zu: "Hier in Stuttgart trifft man auf ein kauffreudiges Publikum. Wir waren zum ersten Mal auf der Retro Classics und sind sehr zufrieden. Die Nachfrage war gut, der Verkauf ebenfalls. Obendrein konnten wir viele Kontakte knüpfen. Hier im Land von Mercedes und Porsche wollen wir das Thema BMW künftig noch stärker präsentieren. Nächstes Jahr kommen wir wieder − mit einem größeren Stand!"



Positive Rückmeldungen gab es auch von den Besuchern, die durchschnittlich fast fünfeinhalb Stunden in den Hallen und auf den Piazze verweilten: Für 82 Prozent ist das Angebot der RETRO CLASSICS® nahezu vollständig, neun von zehn wollen die Messe weiterempfehlen. Insgesamt erhielt die RETRO CLASSICS® eine gleichbleibend gute Gesamtnote von 1,8.



Die nächsten Ausgaben der RETRO CLASSICS® in Stuttgart (ohne Terminüberschneidungen mit Marktbegleitern) finden vom 7. bis 10. März 2019 und vom 27. Februar bis 1. März 2020 statt.



Ausstellerstimmen:



Denis Huptas, Verkaufsleiter von CarTech:



"Wir waren das siebte Jahr hier, und es lief super! Interessant war, dass viele Besucher schon mindestens einen Klassiker besaßen. Die Preise fallen nicht, wie vielerorts orakelt wird, sie steigen nur langsamer. Das bewirkt, dass gute Autos weiterhin gefragt sind. Wir haben direkt auf der Messe drei von vierzehn Fahrzeugen verkauft und rechnen noch mit einem guten Nachgeschäft."



Günther Irmscher, Geschäftsführer Irmscher Gruppe:



"Die Retro Classics 2018 war ein ideales Forum, um unser Jubiläum '50 Jahre Irmscher' zu feiern. Dazu durften wir sehr viele interessierte Besucher und zahlreiche prominente Fahrer aus der Firmengeschichte bei uns am Stand begrüßen und hatten viel Spaß. Die neue Paul Horn Halle ist eine außergewöhnlich schöne Premium-Halle, die sich als solche gut etablieren wird. Für die nächste Retro Classics 2019 haben wir schon gebucht!"



Bernd Werndl, Geschäftsführer von Arabella Classics:



"Eigentlich war alles wie immer − alles perfekt und genial organisiert, die Stimmung in den Hallen spitze! Wir hatten einen guten Besucherzustrom an unserem Stand und sind mit den Verkaufszahlen zufrieden. Die neue Paul Horn Halle mit ihren Sonderschauen erwies sich als Publikumsmagnet."



Fritz Cirener, Leiter Bosch Classic:



"Für uns ist die Retro Classics 2018 sehr gut gelaufen. Schon die Warteschlange vor dem Parkhaus war ein Indikator dafür, wie gut diese Messe besucht war! Trotz der Parallelveranstaltung in Essen gaben viele Stuttgart den Vorzug − das ist wie ein Ritterschlag! Für uns war die Entscheidung klar, nicht nur als Stuttgarter Unternehmen, sondern auch, weil der Speckgürtel um die Stadt so interessant ist."



Sven Hoesser, Verkaufschef von Geigercars:



"Wir hatten viele gute Gespräche und konnten auch direkt vor Ort gut verkaufen. Dazu rechnen wir mit einem positiven Nachgeschäft. US Cars liegen nach wie vor im Trend. Hier auf der Retro Classics trafen wir viele Neukunden, die ganz gezielt auf der Suche nach etwas Individuellem waren."



Giuseppe Diana, Geschäftsführer von Biposto:



"Super, dass das Thema Italien mit einer eigenen Halle aufgegriffen wurde, denn viele Besucher kamen ganz gezielt hierher! Wir stießen auf ein entsprechend reges Publikumsinteresse und sind zufrieden mit dem Verkauf am Stand. Besonders positiv war, dass wir daneben auch mit anderen Händlern tauschen konnten. Zur nächsten Retro Classics kommen wir gerne wieder."



Niko Johannidis, Leiter Zentraleuropa, Mahle Aftermarket:



"Wir waren vom Besucheraufkommen äußerst positiv überrascht und konnten viele hochwertige Fragen beantworten. Auch über die Resonanz auf unsere neue Mahle Classic Line freuten wir uns sehr. Nach wie vor ist das Thema Klassiker für uns sehr wichtig, nicht zuletzt aufgrund unserer langen Tradition. Wir sind − wie immer − sehr zufrieden!"



Michael Rapp, Vorstandsmitglied, Mercedes 300SL Club:



"Die Halle war von Anfang an gut frequentiert, von einem gut gemischten Publikum mit hohem Fachbesucheranteil. Schon am Donnerstag gab es einen großen Andrang. Viele hatten einen besonderen Bezug zu Mercedes-Benz, kamen mit interessanten Fragen und suchten gezielt nach einem Fahrzeug. Das Schöne an der Retro Classics ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, für unsere Gäste und Besucher ein individuelles Angebot zu gestalten."



Thomas Schmid, Schatzmeister beim AMSC Leonberg e.V.:



"Unsere Ausstellung italienischer Motorräder kam sehr gut an. Auch unser erstmals veranstalteter Rennfahrertreff war gut besucht. Unter den Gästen waren zahlreiche Motorradinteressierte, die zum Teil ein hohes Fachwissen mitbrachten. Dass auch 'Nicht-Biker' wie Rennlegende Jochen Mass und der Leonberger OB Martin Kaufmann vorbeischauten, ehrt uns. Insgesamt war der Messeauftritt ein voller Erfolg, und wir freuen uns schon auf 2019!"



Matthias Schickler, Historische Dampftechnik Kirchheim unter Teck e.V.:



"Wir bekamen eine erstaunlich gute Publikumsresonanz! Die Leute waren beeindruckt, dass es solche Dampf-Riesen einmal gegeben hat, und empfanden unsere Ausstellung als Bereicherung einer Messe, deren eigentliches Thema ja das benzingetriebene Automobil ist. Wir führten viele anregende Gespräche, konnten gut informieren und für unsere Ausstellung werben. Der Messeauftritt war rundum ein Erfolg!"

RETRO Messen GmbH

Die größte Oldtimer-Messe der Welt ist seit ihrer Erstausgabe im Jahre 2001 mittlerweile selbst zum Klassiker geworden: Bei Liebhabern und Sammlern historischer Automobile, Markenrepräsentanten und Vertretern einschlägiger Oldtimer-Clubs gilt die internationale Plattform längst als Pflichtveranstaltung zum Auftakt der Oldtimer-Saison. Auf einer Gesamtfläche von rund 140 000 Quadratmetern überzeugt das einzigartige Messe-Konzept durch ein umfassendes Angebot an Oldtimern, Youngtimern, NEO CLASSICS®, US-Cars, historischen Zweirädern und Nutzfahrzeugen ebenso wie durch ein erstklassiges Rahmenprogramm, eine riesige Fahrzeugverkaufsbörse und hochinteressante Sonderschauen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren