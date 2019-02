Schnittige Flitzer und bequeme Alltagskarossen

04.02.19

Am Klassiker-Markt beschreibt das Segment der sogenannten NEO CLASSICS® seit mehreren Jahren eine unaufhaltsame Wachstumskurve. Dies ist dem grundlegenden Wandel einer Szene geschuldet, die nicht länger nur nostalgisch zurückblickt, sondern eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart schlägt. Die Stuttgarter RETRO CLASSICS® hat diesen Trend maßgeblich mitgeprägt: Auf der weltgrößten Messe für Fahrkultur präsentieren sich neben altehrwürdigen Veteranen, Raritäten und Kuriositäten stets auch exklusive Neuwagen – mit dem Zeug zum Klassiker.



Freunde amerikanischer Automobile kommen bei der „Karl Geiger Supercars Show“ auf ihre Kosten. Dort sind leistungsstarke Top-Modelle großer Marken wie Camaro, Dodge oder GMC, aber auch Fahrzeuge für den anspruchsvollen Alltagsgebrauch zu sehen. Die Kunden seien „Menschen, die Freude am Fahren haben und vernünftige Autos zu einem vernünftigen Preis kaufen möchten“, so Karl Geiger, Geschäftsführer des Ausstellers Geiger Cars. Um den beachtlichen Weitblick manches US-Herstellers zu demonstrieren, sind den modernen US-Cars auch einige klassische „Straßenkreuzer“ zur Seite gestellt.



Eine besondere Nische besetzt die ostenglische Marke Lotus, die eine kleine, feine Auswahl innovativer Sportwagen bietet – ganz im Geiste von Firmengründer Colin Chapman, der mit neuartigen Verfahren und Leichtbauweisen einst die Entwicklung des modernen Grand-Prix-Rennwagens vorantrieb. „Bis heute werden sämtliche Autos von Hand gebaut, es gibt keine Fließbandarbeit, keine Roboter“, schwärmt Bernd Feistle von Black Forest Lotus. Der Schwarzwälder Lotus-Spezialist will auf der RETRO CLASSICS® vor allem „die aktuelle Modellpalette“ vorstellen. Zu den „heimlichen Stars“ der Schau gehört freilich ein seltener Exige 430 Cup Typ 25 – eine Hommage an den legendären Lotus 25, mit dem Jim Clark 1963 erstmals Formel-1-Weltmeister wurde.



