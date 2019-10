Pressemitteilung BoxID: 771149 (RETRO Messen GmbH)

RETRO Saisonabschluss 2019: Vom Fahrersitz aufs Sofa

Automobile Zeitreise und kreative Einrichtungsideen: Herbstliche Sternfahrt geht erstmals zum Hofmeister Erlebnis-Wohnzentrum in Bietigheim-Bissingen

Wer am Sonntag, 20. Oktober, im Raum Stuttgart/Ludwigsburg/Heilbronn unterwegs ist, könnte leicht ins Staunen geraten, denn auf den Straßen sind Scharen herausgeputzter Automobil-Klassiker unterwegs. Das hat freilich seinen Grund: Der Renninger Fahrkultur- Spezialist RETRO Promotion lädt zum „RETRO Saisonabschluss 2019“ ein. Ziel der Sternfahrt ist erstmals der Parkplatz des Einrichtungshauses Hofmeister in Bietigheim-Bissingen, wo voraussichtlich über 900 Fahrzeuge zu sehen sein werden. Neben den rollenden Veteranen erwarten die Besucher Live-Musik, Leckeres vom Grill und kostenlose Angebote für Kinder.



Der Saisonabschluss sei „eine liebgewonnene Tradition vor der Winterpause“, sagt Karl Ulrich Herrmann, Geschäftsführer der RETRO Promotion GmbH, die den Aktionstag in Kooperation mit dem seit über 125 Jahren in der Region ansässigen Möbelhaus veranstaltet. „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Event präsentieren können, bei dem Fahrer und Fans gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.“ Herrmann, der vor rund zwei Jahrzehnten die heute weltgrößte Messe für Fahrkultur – die RETRO CLASSICS® STUTTGART – aus der Taufe hob, blickt über den rein nostalgischen Aspekt hinaus: „Das Automobil hat unsere gesamte westliche Zivilisation geprägt und wird sie auch weiterhin prägen. Es ist kein Museumsstück, sondern ein lebendiges Kulturgut.“ Daher sei eine Präsentation dieser Größenordnung „mehr als ein bunter Familiennachmittag“, fördere sie doch nicht zuletzt die Akzeptanz des historischen Automobils in der Öffentlichkeit.



Zugelassen sind Fahrzeuge bis Baujahr 1999. Allen Teilnehmern winkt eine kleine Überraschung, die ersten 500 dürfen eine Erinnerungsplakette mit nach Hause nehmen – und sie während der kalten Jahreszeit bequem vom Sofa aus bewundern. À propos Sofa: Parallel zum RETRO Saisonabschluss öffnet das Hofmeister Erlebnis-Wohnzentrum seine Tore zu einer freien Möbelschau. Auf einer Fläche von 50 000 Quadratmetern zeigt der Kompletteinrichter eine riesige Auswahl klassischer und moderner Einrichtungsideen. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Beim deftigen „Fahrerfrühstück“ im Restaurant „Ambiente“ oder einem schwäbischen „Retro-Teller“ (für Teilnehmer zum ermäßigten Preis) kann man sich ausgezeichnet stärken – und vielleicht auch das eine oder andere „Benzingespräch“ führen. Ein Gläschen Secco gibt es für alle Besucher gratis!



Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter:

www.retropromotion.de/retro-saisonabschluss-2019service.hofmeister.de/events/schausonntag-mit-oldtimer-retro-saisonabschluss



Termin: 20. Oktober 2019, Hofmeister Erlebnis-Wohnzentrum, Bietigheim-Bissingen



Öffnungszeiten: Frühstück ab 9:30

Einfahrt (mit Startnummer) ab 10:00 Uhr

Freie Möbelschau (keine Beratung, kein Verkauf) ab 11:00 Uhr

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (