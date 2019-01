Restkarten für den Landshuter Sportlerball

14.01.19

Die Premiere für den Landshuter Sportlerball läuft gut an. Schon rund 400 Karten haben die Reitvereine im Landgestüt Landshut und der Tennisclub Rot-Weiß Landshut für den neuen Faschingshöhepunkt am 26. Januar um 20 Uhr im Bernlochnersaal verkauft. Jetzt gibt es noch Restkarten für die Veranstaltung, durch die der traditionelle Landshuter Reiterball mit neuem Konzept und neuem Namen nach nur einem Jahr Pause wieder auflebt. Der Partykracher richtet sich an alle Sportvereine und Tanzbegeisterte in Stadt und Region.



Nachdem der jahrzehntelang erfolgreiche Reiterball wegen sinkender Besucherzahlen im Jahr 2017 zum letzten Mal stattgefunden hat, haben sich die beiden Vereinsvorsitzenden Dr. Peter Schröter (Reiterfreunde Landgestüt Landshut) und Helmut Scholler (TC Rot-Weiß Landshut) mit Organisator Reinhard Sax etwas Neues einfallen lassen. „Der Reiterball hatte vielleicht bei vielen Menschen einen Ruf als elitäre Veranstaltung“, sagt Schröter. Dabei sei er schon immer ein Ball für alle Freunde von guter Musik und Tanz gewesen. „Um das zu unterstreichen, haben wir uns jetzt mit dem TC Rot-Weiß zusammengetan und wir laden alle Sportler, deren Freunde und alle Tanzbegeisterten in der Region ein, mit uns zu feiern und neuen Schwung in die Ballsaison zu bringen.“



Für die Premiere holen die Verantwortlichen ein musikalisches Schwergewicht in den Bernlochnersaal: Die bekannte Partyband Smile, die viele vom Landshuter Ball der Wirtschaft kennen, wird für beste Stimmung auf und neben der Tanzfläche sorgen. Die Vollblut-Profis, die unter anderem schon beim Bundespresseball in Berlin und beim Deutschen Filmball in München das Publikum begeistert haben, heizen den Gästen des Sportlerballs mit ihrer Show und den besten Hits der Musikgeschichte über alle Genres hinweg ein.



„Für das leibliche Wohl und einen Barbetrieb ist ebenfalls bestens gesorgt“, sagt Sax, stellvertretender Vorsitzender des TC Rot-Weiß Landshut. „Der Sportlerball steht – wie die Sportvereine – allen offen und wir freuen uns riesig auf diesen Neuanfang.“



Karten für den Sportlerball 2019 gibt es von 20 bis 35 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter Telefon 0151/40 21 80 62 oder per E-Mail unter karten@sportlerball-la.de. Weitere Informationen gibt es unter www.sportlerball-la.de.

(lifePR) (