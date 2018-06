Gesundheits- und Diabetikertag im PASSAUER WOLF Nittenau am 17.06.2018

Rund um den Gesundheitscampus in Nittenau konnten Besucher sich von 13 Uhr bis ca. 16:30 Uhr an Aktionsständen informieren oder an Vorträgen teilnehmen. Der Gesundheits- und Diabetikertag stand in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Joachim Hanisch, Mitglied des Bayerischen Landtags.



Tag der offenen Tür für die Region



»Das Programm des 16. Gesundheitstag wurde gut angenommen. Dieses Jahr konnten wir neue Facetten ins Vortragsprogramm einbringen, da wir unser Ärzte-Team erweitert haben«, so Antonia Henkel, Geschäftsleiterin im PASSAUER WOLF Nittenau. Dr. med. Stephan Biesenbach informierte Parkinsonpatienten und Patienten, die an Multiple Sklerose erkrankt sind, zum Thema Ernährung. Neben seiner fachärztlichen Tätigkeit als Chirurg und Unfallchirurg, widmet er sich den Themenfeldern der Sportmedizin, der Manuellen Medizin und der Prävention und Gesundheitsförderung. Dr. med. Zlatina Bandeva, Fachärztin für Innere Medizin, ist als Oberärztin im PASSAUER WOLF Nittenau tätig. Sie informierte gemeinsam mit Stephan Graeber, dem Chefarzt der Geriatrie und Neurologie im PASSAUER WOLF Reha-Zentrum Nittenau zu internistischen Komplikationen in der Rehabilitation. Ziel des jährlich stattfindenden Gesundheits- und Diabetikertages sei es, »den Besuchern mit unserer Fachkompetenz und den vielen Anregungen aller Anbieter Impulse geben zu können, Ihrem eigenen Lebensstil Aufmerksamkeit zu schenken«, so der Chefarzt.



Die ansässigen Facharztpraxen sowie die Regental-Apotheke öffneten ihre Türen. Dr. med. Johann Hartl, Facharzt für Innere Medizin und u. a. Diabetologe informierte zu Naturheilmitteln in der Diabetestherapie. Das Praxisteam führte zudem Messungen von Blutdruck und Blutzucker durch. Dr. med. Heinz Rödl, Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Sportmediziner referierte zum Thema »So weit die Füße tragen«. Selbsthilfegruppen, Pharmaunternehmen und weitere Anbieter und Vereine waren für Fragen der Besucher da. Das komplette Programm finden Sie unter www.passauerwolf.de/news-presse.

Reha-Zentren Passauer Wolf GmbH

Im PASSAUER WOLF Reha-Zentrum Nittenau werden Patienten in den Fachbereichen Neurologie, Geriatrie und Uro-/Onkologie behandelt. Die Komfortstation »PASSAUER WOLF Privat« bietet allen, die sich das Beson-dere leisten möchten, exzellenten Service und Wohlfühlambiente. Das PASSAUER WOLF Reha-Zentrum Nittenau ist eingebettet in den Gesund-heitscampus mit zahlreichen Facharztpraxen u. a. für Allgemeinmedizin sowie einer Apotheke. Die direkte Angliederung an das PASSAUER WOLF Senioren-Zentrum Nittenau mit 72 Zimmern und acht Wohnungen für Be-treutes Wohnen bringt zahlreiche Vorteile mit sich. So können beispiels-weise pflegende Angehörige ihre Rehabilitation durchführen, während sie ihre Angehörigen im Senioren-Zentrum bestens versorgt wissen.

