Mitte Februar 2021 wurde der Direktor des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein, Prof. Dr. Gerd Hager, für fünf Jahre in das Forum Planungsrecht der Akademie für Raumentwicklung in der Leibnitz-Gemeinschaft berufen. Die Leibnitz-Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss deutscher außeruniversitärer Forschungsinstitute unterschiedlicher Fachrichtungen. Das Forum Planungsrecht diskutiert die neuesten wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Recht der Raumordnung und unterbreitet Vorschläge für die Zukunft der Planung in der Bundesrepublik. Bereits im Frühjahr 2021 ist eine Konferenz vorgesehen. Gerd Hager freut sich über die Berufung und auf den Austausch mit Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland. Er möchte seine Kenntnisse und Erfahrungen in der Regionalplanung und in der kommunalen Bauleitplanung in den nationalen Gedankenaustausch einbringen.



Weitere Informationen: https://www.leibnizgemeinschaft. de/





