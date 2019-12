Pressemitteilung BoxID: 780109 (regiobus Potsdam Mittelmark GmbH)

Änderungen im Linienverkehr vom 23.12.2019 - 03.01.2020

Zu den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel werden die Buslinien der regiobus Potsdam

Mittelmark GmbH wie folgt verkehren:



Vom 23.12.2019 bis 03.01.2020 gilt bei der regiobus Potsdam Mittelmark der Ferienfahrplan



Die Linien 555 und 586 (Bürgerbus Hoher Fläming) verkehren nicht vom 24.12. - 26.12. sowie

vom 31.12.19 - 01.01.20



Montag 23.12.2019

Es wird wie an einem Freitag an Ferientagen gefahren.



Dienstag 24.12.2019 (Heiligabend)

Es wird wie an einem Samstag gefahren.



Mittwoch 25.12.2019

Es wird wie an einem Sonntag gefahren.



Donnerstag 26.12.2019

Es wird wie an einem Sonntag gefahren.



Freitag 27.12.2019 bis Sonntag 29.12.2019

Es gilt der Ferienfahrplan mit regulärem Wochenendangebot.



Montag 30.12.2019

Es wird wie an einem Freitag an Ferientagen gefahren.



Dienstag 31.12.2019 (Silvester)

Es wird wie an einem Samstag gefahren.

Beachten Sie auch unsere Verkehrsmeldungen zu unserem zusätzlichen Linienangebot



Mittwoch 01.01.2020 (Neujahr)

Es wird wie an einem Sonntag gefahren.



Sonderfahrpläne an Silvester



In der Nacht vom 31.12. zum 01.01.2020 verkehren die Linien wie in einer Nacht von Samstag zu

Sonntag, wobei auf den Linien 580, 607 und N13 am Silvesterabend und in der Neujahrsnacht

zusätzliche Fahrten angeboten werden.



Linie 580: zusätzliche Fahrten Potsdam – Lehnin

 20:25 Uhr/22:25 Uhr/02:10 Uhr von Lehnin, Busbahnhof nach S Potsdam Hauptbahnhof

 21:19 Uhr/01:22 Uhr/03:22 Uhr von S Potsdam Hauptbahnhof nach Lehnin, Busbahnhof



Linie 607: zusätzliche Fahrten Potsdam – Ferch

 zusätzliche Abfahrten:

o 18:47 Uhr/01:15 Uhr von S Potsdam Hauptbahnhof nach Ferch, Mittelbusch

o 19:29 Uhr/00:47 Uhr/01:57 Uhr von Ferch, Mittelbusch nach S Potsdam

Hauptbahnhof

 Die Fahrten 23:57 Uhr ab S Potsdam Hauptbahnhof und 0:17 Uhr ab Ferch, Mittelbusch entfallen dieser Nacht.



Linie N13: erweitertes Angebot Potsdam – Teltow

 Verlängerung der Linie vom S-Bahnhof Teltow Stadt bis Teltow, Bahnhof

 Taktverdichtungen im Streckenabschnitt Stahnsdorf, Bahnhofstr. – Teltow, Bahnhof auf 2 Fahrten/h

 Sonderfahrplan mit geänderten Fahrzeiten

 An der Haltestelle S Teltow Stadt halten die Busse der Linie N13 in der Neujahrsnacht bis 05:00 Uhr an der Haltestelle der Linien X1 und 601 in der Mahlower Straße.



Auf den Linien 611, 620, 622, 623, 631, 643 und X1 kommt es darüber hinaus zu Fahrplanänderung und teilweise zum Ausfall einzelner Fahrten zwischen 22:00 Uhr und 01:00 Uhr (siehe Sonderfahrpläne auf unserer Website www.regiobus.pm).



Alle aktuellen Fahrpläne finden Sie auf unserer Website www.regiobus.pm.

