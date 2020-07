Pressemitteilung BoxID: 809123 (Regio Augsburg Wirtschaft GmbH)

Wie stellen sich Arbeitgeber zukunftsgerecht auf? Welche Trends gibt es am Fachkräftemarkt zu beachten? Unter dem Titel „Attraktiver Arbeitgeber werden – oder bleiben. Erfolgreiche und authentische Fachkräftesicherung“ hat die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH eine Broschüre für Unternehmen, PersonalerInnen und GeschäftsführerInnen veröffentlicht, die diese und ähnliche Fragen beantwortet.



Zentrale Herausforderungen für Unternehmen in der Fachkräftesicherung sind Aspekte wie Digitalisierung, Generationen (X,Y,Z), Demografischer Wandel, ungenutzte Arbeitsmarkt-Potenziale oder auch das Thema Diversität. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen vor der Herausforderung, wie sie all diese Themen angehen sollen und welche davon eine zentrale Rolle für ihre Fachkräfte spielen.



Für viele Unternehmen im Wirtschaftsraum Augsburg ist die Fachkräftesituation bei Auszubildenden wie auch bei ausgebildeten Fachkräften bis hin zu spezialisierten Akademikern/innen teils eine wachstumshemmende Situation, für einige Unternehmen stellt dieser Fachkräftemangel gerade auch im Handwerk, Gastronomie und Hotellerie unter Umständen eine existenzbedrohende Situation dar. Auch Sozial-, Gesundheits- und Pflegeberufe sind stark betroffen. Auch die COVID-19-Pandemie wird an vielen Mangelberufen wohl keine Änderung herbei-führen. Ziel für KMU ist es daher, über eine nachhaltige Personalpolitik insbesondere dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, aber auch die notwendigen Instrumentarien für ein erfolgreiches Rekrutieren im Rahmen des Fachkräftemarketings zu schaffen.



Die neue Broschüre gibt Hilfestellungen, Ansprechpartner und Praxisbeispiele an die Hand, wie man sich als Arbeitgeber attraktiv für künftige sowie bestehende Fachkräfte aufstellen kann. Ferner sensibilisiert die Broschüre insbesondere die KMU im Wirtschaftsraum Augsburg für eine nachhaltige Personalpolitik und für das Thema Arbeit 4.0 im Hinblick auf neue Beschäftigten-Generationen zur Sicherung der langfristigen Arbeitgeberattraktivität. Die Broschüre bietet Ansätze für ein ganzheitliches Employer Branding, das sowohl die Arbeitgeberattraktivität nach innen wie auch nach außen im Sinne des Marketings umfasst. Damit ist die Broschüre „Attraktiver Arbeitgeber werden – oder bleiben“ eine wertvolle Handreichung für die Unternehmen, um Denkanstöße und erste Handlungsmöglichkeiten anzubieten.



Sie kann kostenfrei bei der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH angefordert oder in der Mediathek unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://mediathek.region-a3.com/index.php?controller=search&showMedium=1385



Weitere Informationen finden Sie auch unter www.region-A3.com/attraktive-arbeitgeber

