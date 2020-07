Pressemitteilung BoxID: 809302 (Regensburg Legionäre e.V.)

Markus Guggenberger heißt zum Saisonstart Niklas Rimmel willkommen

Guggenberger GmbH ist neuer Premiumpartner der Buchbinder Legionäre - Neuer Spielplan steht

Lange mussten die Baseballfans auf den Saisonstart 2020 warten. Am Freitag 7.8. um 19:30 Uhr geht es in der Armin-Wolf-Arena endlich wieder los. Doch nicht nur über den Saisonstart dürfen sich die Buchbinder Legionäre freuen. Mit der Guggenberger GmbH dürfen die Legionäre einen neuen Premiumpartner begrüßen. Das mittelständische Bauunternehmen mit Stammsitz in Mintraching startete im vergangenen Jahr das Engagement bei den Legionären und es wurde schnell klar, dass diese Partnerschaft wachsen soll. Legionäre Vorstand Armin Zimmermann blickt voller Vorfreude auf die neue Kooperation: „Guggenberger und die Legionäre passen einfach zusammen. Da packt man Sachen an und will etwas vorwärts bringen“. Auch Geschäftsführer Markus Guggenberger, der sich schon lange für amerikanische Sportarten begeistert, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Bei den Legionären wird einfach sehr gute Arbeit gemacht und es ist eine tolle familiäre Atmosphäre. Das ist etwas, was uns bei uns im Unternehmen, aber auch bei unseren Engagements sehr wichtig ist.“



Das gemeinsam etwas Anpacken haben die Legionäre und die Guggenberger GmbH auch Anfang des Jahres direkt in die Tat umgesetzt. Die Renovierung des Softballplatzes wurde tatkräftig von Guggenberger unterstützt und durchgeführt. Dafür sagen die Legionäre schon jetzt vielen Dank!



Dem Saisonstart mit den Legionären fiebert auch Niklas Rimmel entgegen. Markus Guggenberger freute sich den Profi der Minnesota Twins wieder in den Reihen der Legionäre begrüßen zu können. Aufgrund der Absage der Minor League Saison ist Niklas Rimmel in Regensburg und für die Legionäre spielberechtigt: „Ich freue mich darauf, endlich wieder auf dem Feld zu stehen. Dass ich wieder für die Legionäre spielen kann, ist natürlich super.“



Nach dem Start gegen Ulm geht es für die Buchbinder Legionäre nach Mainz und Stuttgart, bevor sie Ende August zuhause gegen Tübingen spielen. Mit dem verkürzten Spielplan, in dem gegen jeden Gegner zwei Spiele bestritten werden, ist jedes einzelne Spiel wichtig, um sich für die Playoffs zu qualifizieren.



Hier der Heimspielplan im Überblick:

Fr 7.8. 19:30 - IT sure Falcons Ulm

Sa 8.8. 14:00 - IT sure Falcons Ulm

Sa 29.8. 19:30 - Tübingen Hawks

So 30.8. 14:00 - Tübingen Hawks

Sa 5.9. 19:30 - Heidenheim Heideköpfe

So 6.9. 14:00 - Heidenheim Heideköpfe

Fr 11.9. 19:00 - München-Haar Disciples

Sa 19.9. 19:30 - Mannheim Tornados

So 20.9. 14:00 - Mannheim Tornados



Nach aktuellem Stand können die Spiele nur vom Biergarten auf der Stadionterrasse aus verfolgt werden. Sollten sich die Vorgaben hierzu verändern, werden die Buchbinder Legionäre über die Homepage und die Social Media Kanäle schnellstmöglich darüber informieren. Alle Spiele werden außerdem live bei Legionäre TV übertragen und können online verfolgt werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (