In echt und im Stream - Update zur pandemiegerechten Umsetzung des Reeperbahn Festivals 2020

Die Erweiterung des digitalen Reeperbahn Festival-Angebotes für Fachbesucher*innen und Musikinteressierte macht die diesjährige Ausgabe zu einer Hybrid-Veranstaltung aus Präsenz-Programm und digitalem Raum: Während Konzert-, Kunst-, Literatur- und Filmprogramme nach wie vor in echt auf St. Pauli stattfinden, werden die Angebote für alle Fachbesucher*innen digital im Stream Zuhause erlebbar sein. Darüber hinaus steht für alle Musikinteressierten, die nicht selbst vor Ort sind, ein breites und spannendes Programm von Livestreams und Video-On-Demand zur Verfügung.



Die erwartete Besucher*innenzahl verringert sich aufgrund der aktuellen Anpassungen auf nunmehr 2.000-2.300 pro Tag, die Anzahl der Spielstätten für das öffentliche Programm auf rund 20, davon fünf Open-Air-Bühnen. Die Kapazitäten für Besucher*innen in den Spielorten liegen zwischen 30 (so z.B. im Molotow Backyard) und 850 Besucher*innen (auf einer neu geschaffenen Open-Air-Bühne auf dem Heiligengeistfeld). Mit Ausnahme der Open-Air-Bühne auf dem Spielbudenplatz, der Fritz Bühne im Festival Village und dem Molotow Backyard sind voraussichtlich alle weiteren Spielorte bestuhlt. Sitzplätze werden grundsätzlich in Zweiergruppen vergeben sowie Einzelpersonen alleine gesetzt, sodass einander Fremde nicht nebeneinander platziert werden. In den Venues, die ausschließlich Sitzplätze bereithalten, darf Alkohol ausgeschenkt werden.



Die Desinfizierungs- und Belüftungszeiten zwischen den einzelnen Konzerten betragen 120 Minuten, somit können pro Abend in den teilnehmenden Spielstätten ab 18 Uhr jeweils 2-3 Konzerte stattfinden. Für das Konzertprogramm 2020 bedeutet dies eine Reduktion auf rund 120 Liveshows (ca. 30 pro Tag). Neben einigen Absagen verzeichnet das diesjährige Konzertprogramm auch neue Bestätigungen – unter anderem spielt die dänische Singer-Songwriterin Tina Dico (DNK) das DOORS OPEN Concert im Stage Operettenhaus. Die gesamte Programmübersicht ist hier zu finden.



Das Programm des Reeperbahn Festivals 2020

Neben Konzerten beinhaltet das diesjährige Reeperbahn Festival-Programm rund 40 Programmpunkte aus den Bereichen Arts, Word, Film und Discourse an verschiedenen Orten auf und um St. Pauli - darunter vor allem im Festival Village auf dem Heiligengeistfeld.



Die digitale Plattform des Reeperbahn Festivals steht registrierten Fachbesucher*innen ab dem 10. September zur Verfügung und bietet während der Festivaltage ein umfangreiches Branchen-Programm aus Talks, Panels und Masterclasses mit 200 internationalen Sprecher*innen. Das Programm wird aus drei Venues live von der der Reeperbahn gestreamt. Neben vielen Möglichkeiten zur digitalen Vernetzung sorgen digitale Business Lounges oder digitale Events wie die VIA - VUT Indie Awards dafür, dass die Musikwelt auch im virtuellen Raum im realen Austausch bleibt.



Zugänge für das digitale Angebot für Fachbesucher*innen für das Reeperbahn Festival sind in unserem Ticketshop erhältlich (optional auch in Verbindung mit Tagestickets für unser Präsenz-Programm).



Weitere Festival-Tagestickets gehen am 14. August in den Online-Verkauf. Bis zu diesem Tag können sich alle Ticketinhaber*innen für eine Teilnahme am Reeperbahn Festival 2020, die Stornierung oder Umbuchung auf 2021 entscheiden.



Corona FAQ

Da die Lage in Zeiten von Corona äußerst dynamisch ist, kann es den nächsten Wochen immer wieder zu neuen Anpassungen kommen. Für unsere Besucher*innen haben wir ein Corona FAQ eingerichtet.



Für alle Teilnehmenden an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass die zunehmenden Lockerungen und Möglichkeiten der Zusammenkünfte im öffentlichen Raum nicht darüber hinwegtäuschen, dass eigenverantwortliches Handeln und größtmögliche Umsicht nach wie vor sehr wichtig sind.

