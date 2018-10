"Redüttchen & Friends" am 20. Oktober mit Peter H. Müller

18.10.18

Am 20. Oktober setzt das Redüttchen Weinbar & Restaurant in Bonn seine „Redüttchen & Friends“ Veranstaltungsreihe fort. Zu Gast ist der vielfach ausgezeichnete Koch und Sommelier Peter H. Müller: ein weiteres Highlight im Programm des historischen Gebäude-Ensembles in Bonn.



Bei dem exklusiven Abendevent empfängt Gastgeber Klaus W. Sasse die Teilnehmer zunächst mit Fingerfood und ausgesuchten Weinen. Im Anschluss wird Peter H. Müller gemeinsam mit Küchenchef Matthias Pietsch ein Vier-Gänge-Menü mit erlesener Weinbegleitung präsentieren. Dazu gereicht werden auch „Unvergorene“, Softdrinks, Kaffee sowie Petit Fours aus der hauseigenen Patisserie.



Matthias Pietsch und Peter H. Müller kennen sich bereits aus ihrer Zeit in Ulm, seit ihrer gemeinsamen Tätigkeit im Sterne-Restaurant „Adler“. Gemeinsam wechselten sie nach Köln und teilten in einer Männer-WG „Kühlschrank und Weinregal“.Peter H. Müller war 2012 „Deutschlands bester Jungsommelier“, 2014 „Deutschlands Falstaff Sommelier des Jahres“ und ist Pionier der „unvergorenenen Weinbegleitung“. Seit seiner Arbeit im weltberühmten österreichischen Taubenkobel ist er vom Land Österreich begeistert. Seit 2016 ist Peter H. Müller zudem „Heimlichwirt“, Sommelier und Koch und besitzt ein Weingut in Winden im Burgenland am Neusiedlersee.



„Harmonie und die Spannung von Wein & Speisen“ sind das Lieblingsthema von Peter H. Müller. Als Koch und Sommelier versteht er sich als Bühnenbildner, der Speisen und Getränke im rechten Licht voneinander profitieren lässt. Die Besucher des vierten „Redüttchen & Friends“ können dies am 20. Oktober selbst erleben.



Matthias Pietsch ist Küchenchef von Redüttchen und La Redoute, der ehemaligen „guten Stube“ der Bonner Republik. Gemeinsam mit seinem profilierten Team garantiert er ein hohes kulinarisches Niveau im Restaurant und der Location. Das Spektrum der Events reicht dort von Kongressen und Tagungen über Empfänge und Präsentationen bis zu Weihnachtsfeiern.

