Wortmann AG geht auf Roadshow mit Red Carpet Event

Zum elften Mal in Folge nutzt die Wortmann AG das professionelle Know-how von Red Carpet Event für die Durchführung ihrer Kinotour. Bereits seit vielen Jahren lädt das größte unabhängige deutsche IT-Unternehmen zweimal im Jahr seine rund 2.000 Fachhändler in ausgewählte Filmpaläste ein und arbeitet dabei mit Red Carpet Event, Spezial-Agentur für Live-Kommunikation im Kino, zusammen.



Das als Roadshow angelegte Veranstaltungsformat macht in diesem Jahr vom 6. bis zum 28. September 2017 Station in großen Filmpalästen in Düsseldorf, Baunatal, Stuttgart, Nürnberg, Offenbach, Berlin und München. Auf dem Programm stehen Produktpräsentationen inklusive Filmvorführung und Catering.



Bei der Planung der Tour profitiert Wortmann vom umfangreichen Netzwerk von Red Carpet Event. Das Unternehmen kann auf die flächendeckenden Veranstaltungskapazitäten von mehreren Hundert Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugreifen. Die Häuser von Deutschlands metropolenstärksten Multiplex-Ketten CinemaxX und CineStar werden von Red Carpet Event exklusiv vermarktet.

Red Carpet Cinema Communication GmbH & Co. KG

Tagungen oder Kongresse werden erfolgreich, wenn Programm, Sprecher, Veranstaltungsort, Erreichbarkeit, Medientechnik und Logistik höchsten Ansprüchen genügen. Diese Parameter erfüllt Red Carpet Event mit seinem Portfolio. Das Unternehmen bietet in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehrere Hundert zentral gelegene Kinos, darunter exklusiv die Häuser von Deutschlands metropolenstärksten Multiplex-Ketten CinemaxX und CineStar, für die Durchführung von Events, Tagungen und Kongressen an. Unterschiedlich große und kleine Säle können flexibel für Shows und Präsentationen mit perfekter Sound- und Bildqualität oder als Bühne für Vorträge oder Workshops genutzt werden. Auch eine Drahtlosverbindung zwischen verschiedenen Standorten via Satellitenübertragung ist möglich. Die Kinos sind technisch darauf vorbereitet, große Datenmengen in Echtzeit zu verteilen und oder empfangen. Die Foyerflächen bieten dazu genügend Platz für ergänzende Ausstellungen und das Catering.



