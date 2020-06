Pressemitteilung BoxID: 803311 (Winter Rechtsanwälte und Steuerberater PartG mbB)

WINTER Rechtsanwälte von Wirtschaftswoche zur TOP-Kanzlei 2020 ausgezeichnet

Alexandra Sofia Wrobel als TOP-Anwältin im Gesellschaftsrecht empfohlen

Die Bergisch Gladbacher Kanzlei WINTER Rechtsanwälte wurde von der WirtschaftsWoche als „TOP-Kanzlei 2020“ ausgezeichnet. Alexandra Sofia Wrobel, Partnerin der Sozietät, wird im Ranking des Magazins zudem als „TOP Anwältin 2020“ im Gesellschaftsrecht empfohlen – und ist damit die einzige Frau der kompletten Anwaltsliste! WINTER Rechtsanwälte gehören damit bundesweit zu den 50 renommiertesten Kanzleien im Gesellschaftsrecht.



„Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis und freuen uns natürlich besonders über die Auszeichnung unserer Kollegin,“ äußert sich Rechtsanwalt Sören Riebenstahl als Partner der Sozietät. Das Handelsblatt Research Institute hat für das aktuelle Ranking mehr als 5000 Juristen in 250 Sozietäten befragt. Die ausgewählten Anwälte wurden gebeten, die renommiertesten Kollegen zu benennen. Die entstandene Liste wurde von einer Expertenjury bewertet. Das Ergebnis ist eine Liste mit 50 bzw. 52 führenden Kanzleien und jeweils 85 besonders empfohlenen Anwälten für Gesellschaftsrecht bzw. Arbeitsrecht.



Für die Rechtsanwältin Wrobel selbst, Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht und Fachanwältin für Steuerrecht, ist die Auszeichnung die Bestätigung, mit der Fokussierung auf Unternehmensfragen eine optimale Ausrichtung vorgenommen zu haben: „Durch die Kombination der beiden Fachanwaltschaften und die zusätzlich vorhandenen Kenntnisse im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, können wir uns als Partner für alle Unternehmer exzellent aufstellen,“ so Wrobel, die auch Sprecherin des Ausschusses „Handels- und Gesellschaftsrecht“ des Kölner Anwaltverein ist. „In diesem Bereich tauchen immer häufiger Fragestellungen auf, die für Unternehmer nicht nur wichtig, sondern teilweise existenziell sind – sei es bei Gründungen, Umstrukturierungen, Unternehmensverkäufen oder aber im Rahmen von eingeleiteten Steuerstrafverfahren.“ Der Antrag auf Führung des Titels „Fachanwältin für Strafrecht“ ist von Rechtsanwältin Wrobel bereits bei der Rechtsanwaltskammer Köln gestellt, um auch in diesem Bereich ihre fachliche Expertise gegenüber den Unternehmern zu dokumentieren. Alexandra Sofia Wrobel kam 2017 zu WINTER Rechtsanwälten und ist dort seit 2019 Partnerin der Kanzlei.



Als größte Kanzlei im Rheinisch-Bergischen Kreis genießen WINTER Rechtsanwälte das Vertrauen ihrer Mandanten weit über die Region hinaus. Mit den beiden rheinisch-bergischen Standorten in Bergisch Gladbach und in Overath ist die Kanzlei persönlich für ihre Klienten da. Durch die Spezialisierung ihrer Anwälte können WINTER Rechtsanwälte Mandanten zu nahezu jedem Rechtsgebiet einen Fachanwalt mit seiner Expertise als Partner an die Seite stellen. Von Fall zu Fall oder als strategischer Ansprechpartner bei allen privaten oder geschäftlichen Planungen.

