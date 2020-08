Pressemitteilung BoxID: 809719 (real GmbH)

real überarbeitet Vorteile-App

Moderneres Design und verbesserte Funktionalität für Nutzer

real veröffentlicht eine neue Version der beliebten „Vorteile und Services“-App. Die neue App präsentiert sich mit einem komplett überarbeiteten, intuitiven Design. „Die sicherlich wichtigste Änderung ist die neue Startseite mit einer Newsfeed-Funktionalität“, Mike Weber, Managing Director der real Digital Agency, von der alle mobilen Apps für real entwickelt werden. „Hier werden nicht nur alle Infos zu den digitalen Services gesammelt, außerdem laufen auf der neuen Startseite auch alle Informationen zu Aktionen im Markt, Gewinnspielen und Angeboten ein.“ Kunden bekommen dadurch alle relevanten News rund um real auf einen Blick präsentiert – ein echter Vorteil gegenüber der alten Version. Folgerichtig heißt die App daher mit dem neuen Update dann auch „Vorteile & Services“



Darüber hinaus bietet die App eine Übersicht aller Prospekte, Öffnungszeiten, Kontaktmöglichkeiten sowie die Benzinpreise der Tankstelle vor Ort, einen integrierten Barcodescanner für Artikelinformationen und Preise, sowie eine virtuelle Einkaufsliste. „Wir haben rund ein halbes Jahr an der Entwicklung der neuen App gearbeitet“, erklärt Michael Seider, Product Owner mobile Apps bei real. „Die neue App kann ganz einfach über ein Update aufgespielt werden. Bei allen Neuerungen bleiben beliebte Funktionen wie Online-Kassenbons, digitale Treuepunkte und die Integration der PAYBACK Services, wie eCoupons, digitale Einkaufsgutscheine, PAYBACK PAY und Einsehen des Punktestandes natürlich weiterhin bestehen.“



Die Vorgängerversion, die real „Services & Vorteile“-App, wurde insgesamt fast zwei Millionen Mal in den verschiedenen App-Stores im Laufe der vergangenen Jahre heruntergeladen. „Die App wird monatlich etwa 50.000 Mal über alle drei App-Stores hinweg installiert. Insgesamt starten oder nutzen knapp 650.000 unserer Kunden die App im Monat. Der Bedarf ist also eindeutig da“, berichtet Michael Seider.



Die App ist ab sofort im Apple App Store, dem Google Play Store und der Huawei App Gallery erhältlich. Alle weiteren Informationen unter real.de/mobile.

